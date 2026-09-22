Sering Dilakukan Setiap Hari, 7 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Merusak Rambut

ilustrasi orang dengan rambut panjang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com - Memiliki rambut yang tebal, kuat, dan sehat menjadi keinginan banyak orang. Tak sedikit yang melakukan berbagai perawatan demi mendapatkan rambut panjang dengan kondisi yang tetap terjaga.
Namun, pertumbuhan rambut ternyata tidak hanya berkaitan dengan faktor keturunan maupun kondisi kesehatan. Rutinitas yang dilakukan setiap hari juga dapat memengaruhi kondisi rambut, terutama jika kebiasaan tersebut membuat rambut mudah kering, rapuh, atau patah.
Dilansir dari English Jagran, ada sejumlah kebiasaan yang sering dilakukan tanpa disadari dan berpotensi mengganggu kesehatan serta pertumbuhan rambut. Berikut tujuh kebiasaan yang perlu diperhatikan:
Menjaga rambut tetap bersih memang penting, tetapi mencuci rambut secara berlebihan dapat menghilangkan minyak alami yang dibutuhkan rambut dan kulit kepala.
Jika minyak alami terlalu banyak hilang, rambut dapat menjadi kering dan lebih rentan mengalami kerusakan. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dapat membuat rambut mudah patah sehingga terlihat sulit bertambah panjang.
Catokan, hair dryer, dan alat penata rambut lainnya memang dapat membantu mendapatkan gaya rambut sesuai keinginan. Namun, penggunaan panas secara berlebihan bisa membuat batang rambut mengalami kerusakan.
Rambut yang terlalu sering terkena suhu tinggi dapat menjadi kering dan rapuh. Akibatnya, rambut lebih mudah patah dan pertumbuhannya tampak tidak maksimal.
Perawatan rambut sebaiknya tidak hanya berfokus pada bagian batang hingga ujung rambut. Kulit kepala juga perlu mendapatkan perhatian karena menjadi tempat tumbuhnya folikel rambut.
Minyak, kotoran, dan sel kulit mati yang menumpuk dapat membuat kulit kepala kurang sehat. Jika dibiarkan, kondisi tersebut berpotensi mengganggu lingkungan tempat rambut tumbuh dan dapat berkaitan dengan penipisan atau kerontokan.
Apa yang dikonsumsi sehari-hari turut berpengaruh terhadap kesehatan rambut. Protein merupakan salah satu nutrisi penting karena rambut sebagian besar tersusun dari protein, terutama keratin.
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