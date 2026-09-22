Bahagia Tak Harus Punya Banyak Hal, 8 Kebiasaan Sederhana Ini Bisa Dicoba

JawaPos.com - Kebahagiaan tidak selalu harus dicapai melalui sesuatu yang besar. Dalam banyak situasi, rasa bahagia justru dapat muncul ketika seseorang mampu menikmati hal-hal sederhana dan menjalani kehidupan dengan lebih sadar.

Kesibukan, tuntutan pekerjaan, berbagai aktivitas sosial, hingga penggunaan teknologi yang berlebihan terkadang membuat seseorang kehilangan waktu untuk dirinya sendiri. Padahal, memberikan ruang untuk beristirahat dan menikmati kehidupan sehari-hari dapat membantu menciptakan keseimbangan.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan cara yang dapat diterapkan untuk menemukan kebahagiaan melalui kehidupan yang lebih sederhana. Berikut beberapa di antaranya:

1. Buat Rumah Lebih Rapi Kondisi tempat tinggal dapat memengaruhi suasana hati. Ruangan yang dipenuhi barang dan tidak tertata terkadang membuat seseorang merasa sesak, kewalahan, bahkan lebih mudah mengalami stres.

Tidak perlu langsung melakukan perubahan besar. Anda bisa memulainya dengan memilah barang yang sudah tidak digunakan dan menyimpan hanya benda yang memang dibutuhkan atau memiliki nilai bagi kehidupan.

Rumah yang lebih teratur dapat menciptakan suasana yang nyaman sekaligus membuat pikiran terasa lebih ringan.

2. Pilih Kegiatan yang Benar-Benar Penting Terlalu banyak menerima ajakan atau tanggung jawab dapat membuat jadwal sehari-hari menjadi sangat padat. Akibatnya, waktu untuk beristirahat dan menikmati kehidupan pribadi semakin sedikit.

Cobalah mengevaluasi kembali berbagai komitmen yang sedang dijalani. Tidak semua kegiatan harus diikuti jika memang tidak memberikan manfaat atau sesuai dengan prioritas Anda.

Belajar mengatakan tidak pada hal-hal tertentu dapat membantu menyediakan lebih banyak waktu untuk aktivitas yang benar-benar berarti.