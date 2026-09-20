Baru Buka Mata Sudah Scroll HP, Ternyata Bisa Berkaitan dengan 7 Hal Ini

kepribadian pada orang yang bangun tidur langsung cek hp menurut psikologi.
JawaPos.com - Bagi sebagian orang, ponsel menjadi benda pertama yang dicari setelah membuka mata di pagi hari. Entah untuk membaca pesan, melihat media sosial, mengecek berita, atau sekadar membuka notifikasi, kebiasaan tersebut bisa berlangsung hampir setiap hari tanpa disadari.
Dari sudut pandang psikologi, kebiasaan langsung menggunakan ponsel setelah bangun tidur tidak serta-merta menunjukkan tipe kepribadian tertentu. Namun, perilaku tersebut dapat berkaitan dengan sejumlah pola kebiasaan, kebutuhan psikologis, dan cara seseorang merespons informasi maupun lingkungan sosial.
Dilansir dari Geediting.com, kebiasaan mengecek HP segera setelah bangun dapat dikaitkan dengan beberapa kecenderungan berikut.
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Orang yang langsung membuka HP mungkin memiliki dorongan kuat untuk mengetahui apa yang terjadi setelah mereka tidur.
Pesan masuk, agenda pekerjaan, berita terbaru, atau berbagai informasi lainnya menjadi hal yang ingin segera diketahui. Dalam kondisi tertentu, perilaku ini dapat mencerminkan kebiasaan seseorang untuk segera memastikan berbagai urusan tetap berada dalam kendalinya.
Namun, kebiasaan tersebut tidak otomatis berarti seseorang memiliki orientasi pencapaian yang tinggi. Motivasinya bisa berbeda-beda pada setiap orang.
Mengecek ponsel memberikan rangsangan yang relatif cepat. Satu notifikasi, pesan dari teman, atau konten menarik dapat memberikan pengalaman menyenangkan hanya dalam hitungan detik.
Karena itu, kebiasaan tersebut dapat menjadi bentuk pencarian gratifikasi atau penghargaan instan. Otak kemudian dapat mempelajari pola bahwa membuka ponsel menghasilkan sesuatu yang menarik, sehingga perilaku tersebut lebih mudah diulangi.
Masalahnya muncul apabila dorongan mendapatkan kesenangan sesaat membuat seseorang terus menunda aktivitas yang lebih penting.
Jika seseorang setiap pagi melakukan hal yang sama—bangun, mengambil HP, membuka notifikasi, lalu scrolling—perilaku tersebut lama-kelamaan dapat menjadi kebiasaan otomatis.
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