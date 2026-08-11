Bangun Tidur Masih Mengantuk? 5 Kebiasaan Ini Bisa Bantu Tingkatkan Kebugaran

Cara untuk Mengatasi Rasa Ngantuk di Pagi Hari. (freepik.com)
JawaPos.com - Rasa mengantuk setelah bangun tidur merupakan hal yang cukup umum dialami. Namun, jika kondisi tersebut terus terjadi, aktivitas pagi dapat terganggu karena tubuh terasa kurang bertenaga dan konsentrasi menjadi menurun.
Kantuk pada pagi hari dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kurang tidur, kelelahan, stres, konsumsi alkohol, efek obat tertentu, hingga kurangnya aktivitas fisik. Dalam beberapa kasus, rasa kantuk berlebihan juga dapat berkaitan dengan kondisi kesehatan tertentu.
Jika hanya muncul sesekali, rasa mengantuk umumnya tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Akan tetapi, apabila terjadi berulang dan mengganggu kegiatan sehari-hari, sebaiknya kondisi tersebut tidak diabaikan.
Dilansir dari Alodokter dan Halodoc, ada beberapa kebiasaan yang dapat dilakukan untuk membantu tubuh terasa lebih segar dan mengurangi rasa mengantuk pada pagi hari.
1. Awali Pagi dengan Minum Air Putih
Setelah tidur selama beberapa jam, tubuh membutuhkan asupan cairan. Karena itu, minum air putih setelah bangun tidur dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh.
Kamu bisa memulai pagi dengan satu hingga dua gelas air putih. Tubuh yang mendapatkan cukup cairan dapat terasa lebih segar dan terhindar dari masalah akibat kekurangan cairan.
2. Biasakan Berolahraga
Aktivitas fisik secara rutin tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebugaran, tetapi juga dapat membantu tubuh menjadi lebih aktif.
Tidak harus selalu melakukan olahraga berat. Kamu dapat memilih aktivitas yang sesuai dengan kemampuan, seperti berjalan kaki, yoga, zumba, atau latihan kekuatan.
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