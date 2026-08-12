Leher Nyeri Setelah Bangun Tidur? Lakukan 5 Cara Ini Agar Lebih Nyaman

ilustrasi leher kaku. (Freepik)
JawaPos.com – Bangun tidur dengan kondisi leher terasa kaku dan sulit digerakkan tentu bisa mengganggu aktivitas sepanjang hari.
Keluhan tersebut dapat muncul ketika leher berada dalam posisi yang kurang nyaman selama tidur. Otot dan jaringan di sekitar leher bisa mengalami ketegangan sehingga menimbulkan rasa pegal, nyeri, atau keterbatasan gerak.
Pada sebagian orang, keluhan juga dapat disertai sakit kepala atau rasa tidak nyaman yang menjalar hingga bahu. Namun, nyeri leher ringan sering kali dapat membaik dengan perawatan mandiri dan tetap menjaga gerakan leher secara perlahan.
Dilansir English jagran, beberapa langkah sederhana berikut dapat dicoba untuk membantu mengurangi rasa tidak nyaman.
Jangan langsung melakukan gerakan leher secara kasar ketika baru bangun tidur.
Cobalah menggerakkan kepala secara perlahan ke kanan dan kiri. Anda juga dapat menundukkan serta mengangkat kepala dengan rentang gerak yang nyaman.
Gerakan ringan membantu mempertahankan kelenturan leher dan dapat mengurangi rasa kaku. Hentikan jika gerakan justru menyebabkan nyeri semakin berat.
Kompres dapat menjadi salah satu cara sederhana untuk membantu mengurangi rasa nyeri dan ketegangan pada leher.
Pada kondisi yang baru terjadi, kompres dingin yang dibungkus kain dapat digunakan dalam waktu singkat. Setelah beberapa hari, panas dari kompres hangat atau mandi air hangat dapat membantu membuat otot yang tegang menjadi lebih rileks.
Pastikan kompres tidak ditempelkan langsung ke kulit dan jangan menggunakan suhu yang terlalu ekstrem.
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