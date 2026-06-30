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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 30 Juni 2026 | 19.46 WIB

9 Ucapan dalam Percakapan yang Mengungkap Seseorang Kurang Cerdas dari Kamu Menurut Psikologi

Ucapan percakapan yang mengungkap seseorang kurang cerdas dari kamu menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik - Image

Ucapan percakapan yang mengungkap seseorang kurang cerdas dari kamu menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik

JawaPos.com – Kata-kata yang digunakan seseorang sehari-hari secara psikologi bisa mengungkapkan banyak hal tentang cara mereka berpikir dan memproses dunia.

Tidak ada satu frasa pun yang bisa menentukan kecerdasan seseorang secara mutlak, namun pola bicara tertentu mencerminkan rasa ingin tahu intelektual yang rendah.

Orang yang benar-benar cerdas tetap terbuka pada perspektif baru, sementara mereka yang kurang cerdas cenderung bersikap kaku dan terlalu percaya diri.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (30/6), berikut  sembilan ucapan dalam percakapan kasual yang menandakan seseorang kurang cerdas dari kamu menurut cara mereka memilih kata-kata.

1. "Aku tahu apa yang aku lakukan"

Orang yang terlalu percaya diri pada kecerdasannya sebenarnya sering lebih tidak kompeten dari yang mereka sadari sendiri.

Mereka menolak menerima nasihat atau bantuan dari siapa pun dan langsung bersikap defensif saat dihadapkan pada perspektif atau saran baru.

Jauh di dalam hati, mereka sebenarnya tahu tidak benar-benar memahami apa yang dibicarakan, dan tidak ingin orang lain menyadarinya.

2. "Kamu salah"

Orang yang kurang cerdas cenderung bersikap defensif saat dikoreksi, bahkan ketika sebenarnya tidak ada jawaban benar atau salah yang pasti.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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