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Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 1 Agustus 2026 | 19.11 WIB

11 Kebiasaan Orang IQ Jongkok yang Terlihat Kurang Cerdas Menurut Psikologi

Kebiasaan orang IQ jongkok yang terlihat kurang cerdas menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking - Image

Kebiasaan orang IQ jongkok yang terlihat kurang cerdas menurut psikologi / foto : Magnific/ stockking

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang merasa dirinya pintar terkadang justru terlihat arogan tanpa kecerdasan yang sesungguhnya.

Kecerdasan sejati tidak hanya diukur dari informasi yang tersimpan di dalam pikiran seseorang.

Kecerdasan justru lebih terlihat dari cara seseorang berbicara dan bersikap terhadap orang di sekitarnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (1/8), berikut sebelas kebiasaan yang biasa dimiliki orang IQ jongkok namun terlihat kurang cerdas dalam interaksi sehari-hari.

1. Memiliki kemampuan mendengarkan yang buruk

Orang dengan pikiran rata-rata cenderung lebih banyak berbicara dibanding mendengarkan lawan bicaranya.

Mereka mendengarkan hanya untuk mendapatkan kesempatan berbicara kembali dalam percakapan tersebut.

Kurangnya kesadaran diri membuat mereka kesulitan membuat orang lain merasa dihargai dan didengarkan.

Kebiasaan ini pada akhirnya membuat mereka kesulitan membangun hubungan yang benar-benar bermakna dengan orang lain.

2. Membanggakan tujuan sebelum benar-benar tercapai

Editor: Setyo Adi Nugroho
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