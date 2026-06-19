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Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 01.25 WIB

8 Frasa yang Membuat Anda Terdengar Kurang Cerdas meskipun Memiliki Ide-Ide Brilian Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang terdengar kurang cerdas (Magnific/Timeimage) - Image

Ilustrasi seseorang yang terdengar kurang cerdas (Magnific/Timeimage)

JawaPos.com - Banyak orang mengira kecerdasan hanya ditentukan oleh seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki. Padahal, cara seseorang menyampaikan pemikiran juga sangat memengaruhi bagaimana orang lain memandang kemampuan intelektualnya. Seseorang bisa saja memiliki ide yang cemerlang, tetapi jika dikemas dengan kata-kata yang kurang tepat, pesan yang disampaikan bisa kehilangan kekuatannya.

Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa bahasa yang kita gunakan memengaruhi persepsi orang lain terhadap kompetensi, kepercayaan diri, dan kredibilitas kita. Beberapa frasa yang terdengar sepele ternyata dapat membuat seseorang terlihat kurang yakin, kurang kompeten, atau bahkan kurang cerdas di mata orang lain.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat delapan frasa yang sebaiknya dihindari jika Anda ingin ide-ide brilian yang Anda miliki mendapat perhatian dan penghargaan yang layak.

1. "Mungkin saya salah, tapi…"

Frasa ini sering digunakan sebagai bentuk kerendahan hati. Namun, menurut psikologi komunikasi, pembukaan seperti ini justru dapat melemahkan pesan sebelum orang lain sempat mendengarnya.

Ketika Anda mengatakan, "Mungkin saya salah, tapi saya rasa strategi ini lebih efektif," Anda secara tidak langsung memberi sinyal bahwa Anda sendiri tidak yakin dengan pendapat tersebut. Akibatnya, orang lain menjadi lebih fokus mencari kelemahannya daripada mempertimbangkan nilai dari ide tersebut.

Lebih baik katakan:

"Berdasarkan data yang saya lihat, strategi ini memiliki potensi yang lebih baik."
"Menurut analisis saya, pendekatan ini layak dipertimbangkan."

Anda tetap terbuka terhadap masukan tanpa meremehkan pemikiran sendiri.

2. "Ini mungkin pertanyaan bodoh…"

Editor: Candra Mega Sari
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