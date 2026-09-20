9 Ucapan Psikologi Kehilangan Kepercayaan yang Sering Muncul dalam Percakapan Santai

JawaPos.com - Psikologi kehilangan kepercayaan sering tercermin dari ucapan sederhana yang muncul dalam percakapan santai sehari-hari.

Kekecewaan berulang yang dialami seseorang dapat perlahan mengikis kepercayaannya terhadap orang lain di sekitarnya.

Meski tidak diucapkan secara terbuka, bahasa tertentu dapat menjadi tanda bahwa seseorang mulai kurang percaya orang lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (18/9), berikut sembilan ucapan psikologi kehilangan kepercayaan yang biasa muncul dalam percakapan santai sehari-hari seseorang.

1. Menyatakan akan kecewa pada akhirnya

Ucapan ini biasanya lahir dari pengalaman kekecewaan yang telah dirasakan berulang kali sebelumnya.

Mereka menganggap harapan terhadap orang lain sudah tidak lagi realistis untuk terus dipertahankan.

Alih-alih berharap lalu terluka kembali, mereka lebih memilih mengasumsikan semua orang akan mengecewakan.

Ucapan ini menunjukkan bahwa kekecewaan sudah dianggap sebagai satu-satunya kemungkinan yang akan terjadi.