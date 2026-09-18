Menurut Psikologi, 8 Tipe Teman yang Tak Layak Dipertahankan, Apa Saja?

Ilustrasi Orang yang tak layak dipertahankan dalam hidup. (Freepik)
JawaPos.com – Psikologi menyoroti berbagai tipe teman yang mungkin tidak layak dipertahankan dalam lingkaran persahabatan.
Tipe ini sering kali memengaruhi kesehatan emosional dan kualitas hubungan sosial seseorang.
Dalam kajian psikologi, memahami tipe teman yang tak layak dipertahankan bisa membantu menjaga keseimbangan hidup.
Membahas tipe pertemanan dari sudut pandang psikologi memberi wawasan berharga tentang cara memilih hubungan yang sehat.
Dilansir dari geediting.com, bahwa ada delapan tipe teman yang tak layak dipertahankan menurut psikologi.
1. Orang yang selalu mengambil keuntungan
Persahabatan sejati membutuhkan keseimbangan antara memberi dan menerima dari kedua belah pihak.
Namun ada individu yang selalu mencari bantuan, nasihat, atau waktu kamu tanpa pernah memberikan hal yang sama sebagai balasannya.
Mereka cenderung menguras energi dan sumber daya kamu, membuat kamu merasa lelah dan tidak dihargai.
Riset menunjukkan bahwa hubungan yang tidak seimbang seperti ini dapat memicu stres dan perasaan kesal yang berkelanjutan.
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Jawa Pos
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