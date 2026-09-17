Jika kamu Ingin Mulai Memperbaiki Hubungan dengan Pasangan, Ucapkan 7 Kata Mulai Hari Ini

seseorang yang memperbaiki hubungan dengan pasangan / foto: Magnific/The Yuri Arcurs Collection

JawaPos.com - Hubungan yang sehat tidak selalu dibangun dari percakapan panjang, hadiah mahal, atau tindakan besar yang dramatis. Sering kali, hubungan justru berubah melalui kata-kata sederhana yang diucapkan pada waktu yang tepat.

Ada kalimat yang membuat seseorang merasa dihargai. Ada yang membuatnya merasa aman. Ada pula kata-kata yang mampu menurunkan ketegangan ketika sebuah percakapan mulai berubah menjadi pertengkaran.



Dalam psikologi hubungan, komunikasi bukan sekadar tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana kata-kata tersebut membuat orang lain merasa: apakah mereka didengar, dipahami, dihargai, dan dianggap penting.



Menariknya, kamu tidak selalu membutuhkan kalimat yang rumit. Terkadang, hanya beberapa kata sederhana sudah cukup untuk membuka kembali pintu komunikasi yang sempat tertutup.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (17/9), terdapat tujuh kata yang bisa kamu gunakan untuk memperbaiki kualitas hubunganmu mulai hari ini.



1. "Terima kasih"



Dua kata sederhana ini sering kehilangan kekuatannya karena kita terlalu terbiasa mengucapkannya.



Dalam hubungan yang sudah berlangsung lama, kita mudah menganggap kebaikan pasangan, teman, orang tua, atau anggota keluarga sebagai sesuatu yang memang seharusnya dilakukan.



Pasangan membuatkan kopi setiap pagi.



Teman selalu mendengarkan keluhanmu.



Orang tua masih menanyakan apakah kamu sudah makan.



Rekan kerja membantu menyelesaikan pekerjaan.



Karena hal-hal tersebut terjadi berulang kali, kita mungkin berhenti menyadarinya.



Padahal, penghargaan adalah salah satu bagian penting dari hubungan yang sehat.



"Terima kasih" menjadi lebih bermakna ketika disampaikan secara spesifik.



Bukan sekadar:



"Makasih."



Melainkan:



"Terima kasih sudah tetap mendengarkan aku meskipun tadi aku sedang sulit diajak bicara."



Atau:



"Terima kasih sudah mengingat hal kecil yang pernah aku ceritakan."



Perbedaan kecil tersebut menunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan apa yang dilakukan orang lain.



Mengapa "terima kasih" penting?



Karena manusia pada dasarnya ingin merasa bahwa kontribusinya dilihat.



Dalam hubungan dekat, perhatian terhadap hal-hal kecil dapat membantu menciptakan suasana saling menghargai. Ketika seseorang merasa usahanya diperhatikan, interaksi positif pun lebih mungkin terjadi.



Jadi hari ini, coba pikirkan satu orang yang selama ini melakukan sesuatu untukmu tetapi jarang kamu apresiasi.



Katakan terima kasih.



Tidak perlu menunggu momen istimewa.



2. "Maaf"



Tidak semua orang mudah meminta maaf.



Sebagian orang menganggap meminta maaf berarti kalah. Sebagian lainnya takut terlihat lemah. Ada pula yang merasa bahwa jika niatnya sebenarnya baik, mereka tidak perlu meminta maaf.



Padahal, dalam hubungan, niat dan dampak adalah dua hal yang berbeda.



Kamu mungkin tidak bermaksud menyakiti seseorang.



Tetapi jika perkataan atau tindakanmu membuatnya terluka, mengakui dampak tersebut tetap penting.



Permintaan maaf yang baik bukan:



"Maaf kalau kamu tersinggung."



Kalimat tersebut secara tidak langsung menempatkan masalah pada perasaan orang lain.



Permintaan maaf yang lebih bertanggung jawab terdengar seperti:



"Maaf, tadi caraku bicara memang menyakitkan. Aku seharusnya menyampaikannya dengan lebih baik."



Ada pengakuan terhadap tindakan.



Ada tanggung jawab.



Dan tidak ada usaha untuk menyalahkan pihak lain.



Mengapa meminta maaf bisa memperbaiki hubungan?



Karena konflik yang tidak diselesaikan sering meninggalkan luka kecil yang terus menumpuk.



Satu pertengkaran mungkin tidak menghancurkan hubungan.



Namun, pertengkaran yang terus dibiarkan tanpa pemulihan dapat membuat seseorang merasa tidak aman untuk terbuka.



Permintaan maaf yang tulus dapat menjadi langkah pertama menuju proses pemulihan tersebut.



Tentu saja, meminta maaf bukan berarti semua kesalahan harus dimaafkan secara otomatis.



Dan meminta maaf juga tidak berarti kamu harus menerima perlakuan yang tidak sehat.



Namun ketika kamu memang melakukan kesalahan, keberanian untuk berkata "maaf" dapat menjadi bentuk tanggung jawab yang sangat berarti.



3. "Tolong"



Ada orang yang merasa harus mampu melakukan semuanya sendiri.



Mereka enggan meminta bantuan karena takut merepotkan orang lain.



Mereka memilih diam ketika kewalahan.



Mereka berharap orang terdekat bisa memahami kebutuhannya tanpa perlu menjelaskan.



Masalahnya, manusia bukan pembaca pikiran.



Orang lain mungkin mencintaimu, peduli kepadamu, bahkan mengenalmu selama bertahun-tahun, tetapi mereka tetap tidak selalu tahu apa yang kamu butuhkan.



Di sinilah kata "tolong" menjadi penting.



"Tolong temani aku sebentar."



"Tolong dengarkan aku dulu, aku tidak membutuhkan solusi sekarang."



"Tolong bantu aku menyelesaikan ini."



Meminta bantuan bukan selalu tanda kelemahan.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang seharusnya dapat mengakui ketika dirinya membutuhkan dukungan.



"Tolong" juga menciptakan kesempatan untuk terhubung



Ketika kamu meminta bantuan dengan cara yang sehat, kamu memberi kesempatan kepada orang lain untuk hadir dalam hidupmu.



Hubungan bukan hanya tentang memberikan sesuatu kepada orang lain.



Hubungan juga tentang kemampuan untuk menerima.



Karena itu, jika hari ini kamu sedang membutuhkan seseorang, jangan selalu berharap mereka akan mengetahuinya sendiri.



Cobalah mengatakannya.



"Tolong."



Sederhana, tetapi bisa membuka ruang kedekatan.



4. "Aku paham"



Salah satu kebutuhan emosional manusia adalah merasa dipahami.



Namun, ada perbedaan besar antara memahami seseorang dan setuju dengan seseorang.



Kamu bisa memahami mengapa seseorang merasa marah tanpa menganggap semua tindakannya benar.



Kamu bisa memahami mengapa pasanganmu kecewa tanpa harus menyetujui semua kesimpulannya.



Kamu bisa memahami perasaan seorang teman tanpa mengalami masalah yang sama.



Karena itu, kalimat:



"Aku paham."



bisa menjadi sangat kuat ketika disampaikan dengan sungguh-sungguh.



Namun jangan menggunakannya untuk mengakhiri percakapan.



Misalnya seseorang berkata:



"Aku capek. Rasanya tidak ada yang mengerti aku."



Jawaban:



"Aku paham."



lalu langsung mengganti topik mungkin tidak banyak membantu.



Lebih baik:



"Aku paham kenapa kamu merasa capek. Kedengarannya beberapa hari terakhir memang berat buatmu."



Di sini, kamu bukan sekadar mengatakan bahwa kamu memahami.



Kamu menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan.



Validasi bukan berarti menyetujui



Ini salah satu hal penting dalam komunikasi.



Validasi berarti mengakui bahwa perasaan seseorang masuk akal jika dilihat dari pengalaman mereka.



Kalimat seperti:



"Aku bisa mengerti kenapa kamu merasa seperti itu."



tidak otomatis berarti:



"Kamu benar dan aku salah."



Inilah yang membuat komunikasi menjadi lebih aman.



Ketika seseorang merasa didengar, mereka sering kali menjadi lebih terbuka untuk mendengarkan kembali.



5. "Bersama"



Satu kata ini memiliki makna yang kuat dalam hubungan:



bersama.



Bukan:



"Kamu harus menyelesaikan masalahmu."



Tetapi:



"Kita cari jalan keluarnya bersama."



Perbedaannya mungkin terlihat kecil, tetapi pesan emosionalnya berbeda.



Kalimat pertama menempatkan masalah sebagai tanggung jawab satu orang.



Kalimat kedua menciptakan rasa bahwa kalian berada di sisi yang sama.



Ini sangat penting ketika menghadapi konflik dalam hubungan.



Dalam sebuah pertengkaran, pasangan sering tanpa sadar berubah menjadi dua pihak yang saling berhadapan.



"Aku versus kamu."



Padahal masalahnya seharusnya bisa menjadi:



"Kita versus masalah."



Perubahan sudut pandang tersebut dapat membantu seseorang mengingat bahwa tujuan utama bukan memenangkan pertengkaran, melainkan menemukan solusi.



Gunakan "kita" ketika menghadapi masalah



Misalnya:



"Bagaimana kalau kita cari cara supaya ini tidak terulang lagi?"



atau:



"Apa yang bisa kita lakukan supaya keadaan menjadi lebih baik?"



Kata "kita" menciptakan pesan bahwa hubungan tersebut masih dianggap sebagai sesuatu yang layak diperjuangkan.



6. "Dengar"



Terkadang orang tidak membutuhkan nasihat.



Mereka hanya membutuhkan seseorang yang mau mendengarkan.



Namun, mendengarkan ternyata tidak semudah diam.



Ketika seseorang berbicara, kita sering sibuk memikirkan jawaban.



Kita menunggu giliran untuk menjelaskan sudut pandang sendiri.



Kita mencari kesalahan dalam cerita mereka.



Kita bahkan mungkin sedang menyiapkan pembelaan.



Akibatnya, tubuh kita memang berada di depan mereka, tetapi perhatian kita sebenarnya ada di tempat lain.



Cobalah mengatakan:



"Aku dengar."



Lalu benar-benar dengarkan.



Jangan langsung memotong.



Jangan buru-buru memberikan solusi.



Jangan mengubah cerita mereka menjadi cerita tentang dirimu.



Jika pasangan berkata:



"Aku merasa akhir-akhir ini kamu terlalu sibuk dan aku merasa sendirian."



Respons pertama tidak harus:



"Aku juga sibuk. Kamu pikir aku tidak capek?"



Kamu bisa mulai dengan:



"Aku dengar. Ceritakan lebih jauh. Bagian mana yang paling membuatmu merasa sendirian?"



Kalimat tersebut membuka ruang.



Dan sering kali, ruang seperti itulah yang dibutuhkan sebelum sebuah masalah bisa diselesaikan.



7. "Sayang"



Tidak semua hubungan membutuhkan ungkapan cinta yang sama.



Ada orang yang nyaman mengatakan "aku sayang kamu" setiap hari.



Ada pula yang jarang mengatakannya tetapi menunjukkannya melalui tindakan.



Namun, jangan menganggap orang lain selalu tahu apa yang kamu rasakan.



Kadang-kadang, cinta perlu dikatakan.



"Sayang" bukan hanya kata romantis.



Dalam konteks yang lebih luas, ungkapan kasih sayang dapat menjadi pengingat bahwa hubungan tersebut memiliki nilai emosional.



Kamu bisa mengatakannya kepada pasangan:



"Aku sayang kamu."



Kepada keluarga:



"Aku sayang kalian."



Atau kepada seorang teman dekat:



"Aku sayang persahabatan kita."



Bagi sebagian orang, mungkin terasa canggung pada awalnya.



Tetapi justru karena jarang dikatakan, kata tersebut bisa memiliki arti yang besar.



Kata-Kata Tidak Akan Bekerja Tanpa Tindakan



Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan.



Kata-kata memiliki kekuatan, tetapi kata-kata saja tidak selalu cukup.



Mengatakan "maaf" berkali-kali tanpa perubahan perilaku dapat membuat permintaan maaf kehilangan maknanya.



Mengatakan "aku paham" tanpa benar-benar mendengarkan juga tidak akan membuat seseorang merasa dipahami.



Mengatakan "aku sayang kamu" tetapi terus-menerus mengabaikan kebutuhan orang tersebut juga menciptakan ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan.



Hubungan yang sehat membutuhkan konsistensi.



Kata-kata adalah awal.



Tindakan adalah pembuktian.



Kebiasaan sehari-hari adalah yang pada akhirnya membentuk pengalaman seseorang dalam sebuah hubungan.



Mengapa Kata-Kata Sederhana Bisa Berdampak Besar?



Hubungan manusia dibangun dari ribuan interaksi kecil.



Sebuah percakapan singkat.



Pesan yang dikirim saat seseorang sedang mengalami hari buruk.



Ucapan terima kasih setelah mendapatkan bantuan.



Pelukan setelah pertengkaran.



Permintaan maaf sebelum tidur.



Pertanyaan sederhana:



"Kamu baik-baik saja?"



Masing-masing mungkin terlihat kecil jika dilihat secara terpisah.



Tetapi hubungan bukan hanya dibentuk oleh satu momen besar.



Hubungan dibentuk oleh pola.



Jika seseorang berulang kali merasa didengarkan, dihargai, dan diperlakukan dengan penuh perhatian, pengalaman tersebut dapat menjadi bagian dari rasa aman dalam hubungan.



Sebaliknya, jika seseorang terus-menerus merasa diabaikan, diremehkan, atau tidak didengar, luka emosional dapat terakumulasi.



Karena itu, memperbaiki hubungan tidak selalu harus dimulai dengan percakapan besar.



Kadang-kadang, mulailah dengan satu kata.



Coba Gunakan Hari Ini



Jika kamu sedang mengalami hubungan yang terasa renggang, jangan langsung berpikir bahwa semuanya harus diselesaikan dalam satu percakapan.



Mulailah dengan sesuatu yang sederhana.



Kirim pesan:



"Terima kasih."



Atau:



"Maaf."



Jika kamu membutuhkan bantuan:



"Tolong."



Jika seseorang sedang bercerita:



"Aku dengar."



Jika kamu ingin menunjukkan empati:



"Aku paham."



Jika sedang menghadapi masalah bersama:



"Kita cari jalan keluarnya bersama."



Dan jika kamu mencintai seseorang:



"Aku sayang kamu."



Tujuh kata atau ungkapan sederhana tersebut tidak memiliki kekuatan magis.



Mereka tidak bisa memperbaiki semua hubungan.



Mereka juga tidak bisa menggantikan batasan yang sehat, komunikasi yang jujur, atau perubahan perilaku ketika memang dibutuhkan.



Tetapi kata-kata tersebut dapat menjadi awal dari percakapan yang berbeda.



Dan terkadang, yang dibutuhkan sebuah hubungan bukanlah kalimat yang sempurna.



Hanya keberanian untuk mengatakan sesuatu yang selama ini terlalu sering kita simpan.



Terima kasih.

Maaf.

Tolong.

Aku paham.

Bersama.

Dengar.

Sayang.



Mungkin sederhana.



