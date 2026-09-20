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Vindi Rayinda Ayudya
Minggu, 20 September 2026 | 18.58 WIB

11 Kepribadian Langka dari Tipe Orang yang Suka Begadang Lebih Larut daripada Orang Lain

Ilustrasi orang begadang (magnific)

 

JawaPos.com - Kamu suka begadang lebih larut daripada orang lain? YourTango mengungkap 11 kepribadian unik yang sering dikaitkan dengan orang yang menikmati kesunyian malam.

Ya, ada orang yang begitu malam tiba justru merasa pikirannya semakin aktif. 

Ketika sebagian besar orang mulai terlelap, mereka malah menemukan waktu terbaik untuk berpikir, bekerja, membaca, menonton, menulis, atau sekadar menikmati kesunyian tanpa gangguan.

Kebiasaan tidur lebih larut memang tidak selalu berarti seseorang memiliki kepribadian tertentu. 

Namun, menurut artikel yang disadur dari laman YourTango, orang yang sengaja bertahan hingga larut malam demi mendapatkan waktu pribadi dapat menunjukkan sejumlah karakteristik menarik.

Apa saja karakteristik tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda.

1. Sangat Reflektif dan Sadar terhadap Diri Sendiri

Salah satu karakteristik yang paling menonjol dari orang yang gemar begadang demi mendapatkan waktu sendiri adalah kecenderungan untuk melakukan refleksi diri.

Ketika suasana rumah mulai tenang dan berbagai tuntutan sepanjang hari berhenti, mereka akhirnya memiliki kesempatan untuk memikirkan kembali apa yang terjadi dalam hidupnya.

Bagi tipe orang seperti ini, malam bukan sekadar waktu untuk tidur. Kesunyian dapat menjadi ruang untuk mengevaluasi percakapan, keputusan, pekerjaan, hubungan, hingga perasaan yang mungkin belum sempat diproses sepanjang hari.

Mereka bisa saja bertanya kepada diri sendiri mengenai apa yang sebenarnya diinginkan, mengapa suatu kejadian membuat mereka kecewa, atau apa yang perlu diperbaiki pada hari berikutnya. Kebiasaan tersebut membuat mereka terlihat sebagai pribadi yang cukup introspektif.

Namun, kebutuhan untuk menyendiri tidak berarti seseorang harus mengorbankan waktu tidur setiap malam. YourTango juga menekankan pentingnya keseimbangan antara waktu sendiri dan kebutuhan tubuh untuk beristirahat.

2. Cenderung Mampu Mengelola Emosi dengan Baik

Orang yang memilih begadang untuk mendapatkan waktu pribadi terkadang menggunakan malam sebagai kesempatan untuk memahami emosi yang muncul sepanjang hari.

Ketika kesibukan berhenti, mereka mempunyai ruang untuk mengurai perasaan yang sebelumnya tertutup oleh pekerjaan, interaksi sosial, dan berbagai tanggung jawab.

Karakter ini membuat mereka cenderung tidak langsung bereaksi terhadap setiap emosi yang muncul. Mereka mungkin memilih diam terlebih dahulu, memikirkan masalahnya, kemudian menentukan bagaimana sebaiknya merespons.

Editor: Novia Tri Astuti
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