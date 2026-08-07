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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.52 WIB

5 Karakter Weton Kamis Wage yang Disebut Memiliki Kepribadian Istimewa

kepribadian weton kamis wage sering dibilang unik dan unggul./Freepik/ pikisuperstar - Image

kepribadian weton kamis wage sering dibilang unik dan unggul./Freepik/ pikisuperstar

JawaPos.com – Dalam tradisi Primbon Jawa, weton sering digunakan sebagai salah satu cara untuk mengenal gambaran karakter seseorang berdasarkan hari dan pasaran kelahirannya.

Salah satu weton yang banyak dibahas adalah Kamis Wage. Weton ini kerap dikaitkan dengan pribadi yang tenang, memiliki kepekaan tinggi, serta mampu menghadapi berbagai situasi dengan bijaksana.

Meski demikian, pembacaan weton merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Jawa, sehingga tidak dapat dijadikan patokan mutlak untuk menentukan sifat maupun masa depan seseorang.

Dikutip dari akun YouTube GRIYA KEJAWEN, berikut lima karakter yang sering dikaitkan dengan weton Kamis Wage.

1. Memiliki Kepekaan Batin yang Kuat

Dalam kepercayaan Jawa, pemilik weton Kamis Wage disebut memiliki sisi spiritual yang cukup dalam. Mereka dipercaya lebih peka terhadap suasana sekitar dan mudah memahami perubahan perasaan orang lain.

Kepekaan tersebut membuat mereka sering dianggap memiliki kemampuan membaca situasi dengan baik. Mereka juga disebut dekat dengan nilai moral, ajaran agama, serta kegiatan yang berkaitan dengan ketenangan batin.

Karena sifatnya yang mampu mendengarkan dan memberi rasa nyaman, mereka sering menjadi tempat orang lain berbagi cerita atau meminta nasihat.

2. Tenang dalam Mengambil Keputusan

Salah satu karakter yang sering dilekatkan pada Kamis Wage adalah kemampuan menjaga ketenangan ketika menghadapi masalah.

Mereka dipercaya tidak mudah mengambil keputusan secara terburu-buru. Sebaliknya, mereka cenderung mempertimbangkan berbagai sisi sebelum menentukan langkah.

Sikap yang kalem membuat mereka sering menjadi penengah ketika terjadi perbedaan pendapat. Cara berbicara yang lembut juga membuat nasihat mereka lebih mudah diterima oleh orang lain.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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