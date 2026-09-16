10 Kebiasaan Kerja dari Rumah yang Terdengar Aneh Namun Sebenarnya Wajar

JawaPos.com - Kerja dari rumah menunjukkan bahwa kebiasaan yang terdengar aneh sebenarnya cukup wajar bagi pekerja remote.

Bekerja dari rumah memang menjadi impian banyak orang, meski kenyataannya tidak selalu berjalan semulus yang dibayangkan.

Keseimbangan hidup dan kerja bisa menjadi kacau, terutama bagi mereka yang memiliki anak atau tanggung jawab lain.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (16/9), berikut sepuluh kebiasaan psikologi kerja dari rumah yang terdengar aneh namun sebenarnya sangat wajar dilakukan.

1. Mengikuti rapat kerja sambil mengenakan piyama

Kebanyakan orang merasa cemas menghadapi rapat kerja karena teringat tenggat waktu dan tugas menumpuk.

Mengenakan piyama saat rapat menjadi cara sederhana menjaga rasa nyaman di tengah tekanan pekerjaan.

Pakaian yang dikenakan ternyata dapat memengaruhi suasana hati seseorang secara signifikan setiap harinya.

Memilih bahan yang lembut membantu seseorang mengatur emosinya sekaligus tetap merasa tenang saat bekerja.