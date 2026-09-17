Sering Tak Disadari, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Kondisi Keuangan Jalan di Tempat

JawaPos.com – Kondisi finansial seseorang tidak selalu ditentukan oleh besarnya pendapatan. Cara seseorang berpikir, mengambil keputusan, dan memperlakukan uang juga dapat memengaruhi kesehatan keuangannya dalam jangka panjang.

Dalam kajian psikologi finansial, sejumlah kebiasaan sehari-hari dapat membuat seseorang kesulitan membangun tabungan, menambah aset, atau mengurangi utang. Pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali, misalnya, dapat menjadi masalah ketika tidak pernah dievaluasi.

Karena itu, memperbaiki kondisi ekonomi tidak hanya berkaitan dengan mencari penghasilan tambahan. Mengubah kebiasaan dalam mengelola uang juga menjadi bagian penting dari proses tersebut.

Dilansir dari geediting.com, terdapat delapan kebiasaan yang disebut dapat membuat seseorang terus berada dalam kondisi finansial pas-pasan. Berikut di antaranya:

1. Terlalu Nyaman dengan Kondisi Sekarang Kenyamanan dalam pekerjaan maupun kehidupan sehari-hari sebenarnya bukan sesuatu yang buruk. Masalah dapat muncul ketika seseorang terlalu lama berada di zona nyaman dan berhenti mencari kesempatan untuk meningkatkan kemampuan.

Misalnya, seseorang hanya mengandalkan keterampilan yang sudah dimiliki tanpa berusaha mempelajari kemampuan baru. Kesempatan mengikuti pelatihan, memperoleh sertifikasi, mencari pekerjaan sampingan, atau mengambil proyek tambahan akhirnya dilewatkan.

Dalam jangka pendek, pilihan tersebut mungkin terasa aman. Namun, dalam jangka panjang, minimnya pengembangan kemampuan dapat membatasi peluang seseorang untuk meningkatkan pendapatan.

2. Tidak Memiliki Anggaran Keuangan yang Jelas Tidak sedikit orang menganggap membuat anggaran sebagai aktivitas yang merepotkan atau membuat ruang gerak menjadi terbatas.

Padahal, anggaran pada dasarnya membantu seseorang mengetahui ke mana penghasilannya dialokasikan. Tanpa pencatatan yang jelas, uang dapat habis untuk berbagai kebutuhan tanpa diketahui secara pasti pos mana yang paling banyak menyerap pengeluaran.