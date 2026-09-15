Tak Semua Orang Bisa, Ini 8 Sifat yang Bikin Seseorang Mudah Dekat dengan Hewan

JawaPos.com – Ada orang yang tampaknya memiliki kemampuan alami untuk membuat hewan merasa nyaman. Tak perlu waktu lama, hewan bisa mendekat, tenang berada di sampingnya, bahkan menunjukkan kepercayaan.

Kemampuan tersebut bukan semata-mata soal seberapa sering seseorang memelihara hewan. Cara memperlakukan, membaca perilaku, dan menghargai batasan hewan juga dapat berperan dalam membangun kedekatan.

Dalam interaksi antara manusia dan hewan, sejumlah karakter seperti empati, kesabaran, serta kepekaan terhadap bahasa tubuh dapat membantu menciptakan rasa aman. Orang yang memiliki sifat-sifat tersebut biasanya lebih mudah memahami kebutuhan hewan.

Dilansir dari Geediting, berikut delapan sifat yang umumnya dimiliki orang yang mudah membangun kedekatan dengan hewan.

1. Punya empati dan kasih sayang Empati menjadi salah satu modal penting ketika berinteraksi dengan hewan. Orang yang empatik cenderung berusaha memahami apa yang sedang dirasakan atau dibutuhkan oleh hewan, meskipun tidak dapat berkomunikasi menggunakan kata-kata.

Rasa kasih sayang juga membuat mereka memperlakukan hewan dengan lembut dan penuh perhatian. Sikap tersebut dapat membantu hewan merasa lebih aman sehingga proses membangun kepercayaan menjadi lebih mudah.

2. Sabar Tidak semua hewan langsung percaya kepada manusia. Ada yang membutuhkan waktu cukup lama sebelum berani mendekat atau menunjukkan perilaku terbuka.

Orang yang mudah dekat dengan hewan biasanya memahami kondisi tersebut. Mereka tidak memaksa dan bersedia memberikan waktu bagi hewan untuk beradaptasi sesuai kenyamanannya.

Kesabaran seperti ini dapat membuat interaksi berkembang secara alami tanpa menimbulkan tekanan bagi hewan.