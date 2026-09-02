12 Hewan Masuk Rumah Diyakini Jadi Tanda Datangnya Rezeki, Mitos atau Fakta? Ini Penjelasannya

JawaPos.com – Pernahkah Anda menemukan seekor kupu-kupu tiba-tiba masuk ke dalam rumah?

Atau mungkin kucing liar datang dan memilih duduk di teras rumah?

Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kejadian seperti itu terkadang tidak dianggap sebagai peristiwa biasa.

Sejak dahulu, terdapat berbagai kepercayaan yang mengaitkan kehadiran hewan tertentu dengan datangnya rezeki, keberuntungan, hingga kabar baik.

Kucing, kupu-kupu, capung, burung, katak, bahkan jangkrik dipercaya memiliki makna tersendiri apabila tiba-tiba masuk ke dalam rumah.

Kepercayaan tersebut berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari cerita rakyat di berbagai daerah.

Namun, benarkah hewan yang masuk ke rumah dapat menjadi pertanda datangnya rezeki?

Bagaimana pula pandangan Islam mengenai kepercayaan tersebut?

Dilansir dari akun YouTube mazensa, Rabu (2/9), berikut penjelasannya.