12 Hewan Masuk Rumah Diyakini Jadi Tanda Datangnya Rezeki, Mitos atau Fakta? Ini Penjelasannya

Kehadiran hewan di dalam rumah kerap dikaitkan dengan berbagai mitos tentang rezeki dan keberuntungan. (magnific.com)
JawaPos.com – Pernahkah Anda menemukan seekor kupu-kupu tiba-tiba masuk ke dalam rumah?
Atau mungkin kucing liar datang dan memilih duduk di teras rumah?
Bagi sebagian masyarakat Indonesia, kejadian seperti itu terkadang tidak dianggap sebagai peristiwa biasa.
Sejak dahulu, terdapat berbagai kepercayaan yang mengaitkan kehadiran hewan tertentu dengan datangnya rezeki, keberuntungan, hingga kabar baik.
Kucing, kupu-kupu, capung, burung, katak, bahkan jangkrik dipercaya memiliki makna tersendiri apabila tiba-tiba masuk ke dalam rumah.
Kepercayaan tersebut berkembang secara turun-temurun dan menjadi bagian dari cerita rakyat di berbagai daerah.
Bagaimana pula pandangan Islam mengenai kepercayaan tersebut?
Dilansir dari akun YouTube mazensa, Rabu (2/9), berikut penjelasannya.
Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam.
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Jawa Pos
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