8 Kebiasaan Orang yang Tak Punya Keluarga Dekat untuk Bersandar, Ada yang Diam-Diam Kuat

ciri perilaku orang tak memiliki keluarga dekat yang diandalkan kata Psikologi. (Freepik/ freepik)
JawaPos.com – Tidak semua orang memiliki keluarga dekat yang dapat menjadi tempat meminta bantuan, berbagi cerita, maupun mencari dukungan ketika menghadapi persoalan.
Dalam kondisi tertentu, seseorang akhirnya terbiasa menghadapi berbagai situasi dengan mengandalkan kemampuan sendiri. Pengalaman tersebut dapat memengaruhi cara seseorang membangun hubungan, mengambil keputusan, hingga menghadapi kesendirian.
Orang yang tumbuh tanpa dukungan keluarga yang kuat tidak selalu menunjukkan kesedihan atau kesulitan secara terbuka. Sebagian justru terlihat sangat mandiri, tenang, dan mampu menghadapi berbagai persoalan seorang diri.
Namun, penting untuk dipahami bahwa tidak ada satu perilaku yang secara otomatis membuktikan seseorang tidak mempunyai keluarga dekat. Setiap individu memiliki pengalaman dan cara menghadapi keadaan yang berbeda.
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Melansir dari Geediting.com , berikut sejumlah perilaku yang mungkin terlihat pada orang yang terbiasa menjalani kehidupan tanpa keluarga dekat sebagai tempat bergantung.
1. Sangat terbiasa mengurus diri sendiri
Ketika seseorang tidak mempunyai sosok keluarga yang bisa segera dimintai pertolongan, ia mungkin belajar menyelesaikan berbagai persoalan secara mandiri sejak usia muda.
Mulai dari persoalan sehari-hari hingga keputusan yang lebih besar, mereka terbiasa mencari jalan keluar sendiri sebelum meminta bantuan orang lain.
Kebiasaan tersebut pada akhirnya dapat membentuk rasa percaya diri dalam menghadapi masalah. Mereka juga cenderung tidak mudah panik ketika harus menghadapi situasi sulit seorang diri.
Meski demikian, sikap mandiri bukan berarti tidak membutuhkan orang lain. Banyak dari mereka tetap menginginkan hubungan yang dekat dan hangat, hanya saja dukungan tersebut bisa mereka temukan melalui teman, pasangan, mentor, atau orang-orang yang dianggap sebagai keluarga pilihan.
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Jawa Pos
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