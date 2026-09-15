Menurut Psikologi, Orang yang Membiarkan Piring Kotor Menumpuk Sering Memiliki 9 Ciri Kepribadian

Ilustrasi Orang yang Membiarkan Piring Kotor Menumpuk (Geediting)
JawaPos.com - Sebagian orang terbiasa langsung mencuci piring begitu selesai makan. Namun ada juga yang memilih menundanya, hingga piring kotor menumpuk di wastafel. Kebiasaan ini sering dianggap sebagai tanda malas atau tidak peduli kebersihan.
Namun, dilansir dari laman Geediting, psikologi justru memandang kebiasaan tersebut dari sudut yang lebih dalam. Orang yang membiarkan piring kotor menumpuk ternyata kerap memiliki karakter tertentu yang tidak selalu berkaitan dengan kemalasan.
Berikut sembilan ciri kepribadian yang sering ditemukan pada orang-orang dengan kebiasaan tersebut.
Orang yang membiarkan piring menumpuk biasanya tidak terganggu oleh kondisi yang terlihat berantakan. Pikiran mereka lebih fokus pada ide, aktivitas, atau hal lain yang dianggap lebih penting.
Penelitian menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak terlalu rapi justru dapat memicu kreativitas. Otak mereka sibuk “memasak” gagasan, bukan mengurus tampilan dapur.
Mereka cenderung memprioritaskan hal-hal besar dibanding detail kecil. Mencuci piring dianggap sebagai tugas minor jika dibandingkan dengan pekerjaan, keluarga, atau passion yang sedang dijalani.
Bagi tipe pemikir ini, menunda pekerjaan rumah bukanlah pengabaian, melainkan bentuk pengaturan prioritas.
Setiap piring kotor sebenarnya memicu keputusan kecil: dicuci sekarang atau nanti, direndam atau langsung dibersihkan. Bagi orang yang setiap hari dihadapkan pada banyak keputusan penting, hal ini bisa terasa melelahkan.
Secara psikologis, kondisi ini dikenal sebagai decision fatigue, ketika otak memilih menunda keputusan demi menghemat energi mental.
Orang yang membiarkan piring menumpuk sering kali sangat tenggelam dalam aktivitas yang sedang dilakukan. Mereka hadir sepenuhnya saat bekerja, berbincang, atau menikmati hobi.
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