9 Fakta Kepribadian yang Terlihat dari Seseorang Saat Menyetir Menurut Psikologi

Fakta kepribadian yang terlihat dari seseorang saat menyetir menurut psikologi./Magnific/ magnific
JawaPos.com - Kepribadian seseorang ternyata bisa terlihat jelas hanya dari kebiasaannya saat mengemudi bersama orang lain.
Seperti pakaian dan tempat tinggal, mobil seseorang juga mencerminkan karakter aslinya baik dari sisi positif maupun negatif.
Cara seseorang menyetir dan berinteraksi dengan pengendara lain dapat mengungkap tingkat empati yang dimilikinya.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (14/9), berikut sembilan fakta psikologi kepribadian yang biasa terlihat hanya ketika seseorang menyetir bersama orang lain di mobilnya.
1. Seberapa baik seseorang mengendalikan emosinya
Kemampuan mengendalikan emosi terbukti memengaruhi tingkat agresivitas seseorang ketika sedang mengemudi kendaraan.
Semakin baik seseorang mengelola emosinya, semakin kecil kemungkinan mereka marah menghadapi kemacetan sederhana.
Percakapan mendalam mungkin mengungkap cara seseorang mengelola emosi, namun berkendara bisa menunjukkannya lebih cepat.
Sikap tenang atau mudah kesal saat menyetir menjadi cerminan langsung dari kestabilan emosi seseorang.
2. Seberapa baik seseorang melakukan banyak hal sekaligus
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