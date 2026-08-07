Bahagia Bukan Sekadar Keberuntungan, Ini 11 Prinsip yang Perlu Dipahami

JawaPos.com – Kebahagiaan sering dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup. Namun, menemukan rasa bahagia tidak selalu sesederhana memiliki banyak uang, jabatan tinggi, atau pencapaian besar.

Bagi sebagian orang, kebahagiaan hadir melalui hubungan yang bermakna. Ada pula yang menemukannya lewat kebebasan, ketenangan pikiran, maupun rasa puas terhadap kehidupan yang dijalani.

Dalam sudut pandang psikologi, orang yang mampu menjaga kebahagiaan biasanya memiliki pola pikir dan prinsip tertentu. Prinsip tersebut membantu mereka tetap stabil secara emosional meskipun menghadapi tekanan dan tantangan.

Dilansir dari YourTango, berikut 11 prinsip yang sering menjadi pegangan orang-orang yang memiliki kehidupan lebih bahagia.

1. Berbagi Kebaikan Membuat Kebahagiaan Bertambah Orang yang bahagia umumnya tidak hanya fokus pada dirinya sendiri. Mereka cenderung senang membantu, berbagi waktu, perhatian, maupun sumber daya kepada orang lain.

Tindakan memberi justru dapat meningkatkan rasa puas dan memperkuat hubungan sosial, sehingga kebahagiaan terasa semakin besar.

2. Setiap Orang Berhak Merasakan Bahagia Rasa sakit, baik secara fisik maupun emosional, sering menjadi tanda bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan dalam hidup.

Orang yang bahagia memahami bahwa mencari bantuan ketika mengalami kesulitan bukanlah kelemahan. Dukungan dari orang lain dapat membantu seseorang melewati masa berat.

3. Uang Tidak Selalu Menentukan Kebahagiaan Memiliki kondisi finansial yang baik memang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan.