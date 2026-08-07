Orang Kaya Diam-Diam Punya Pola Hidup Berbeda, Ini 8 Prinsip yang Mereka Pegang

JawaPos.com – Memiliki banyak uang tidak selalu membuat seseorang ingin menunjukkan kemewahan kepada orang lain. Banyak orang dengan kondisi finansial mapan justru memilih menjalani hidup secara sederhana dan tenang.

Bagi mereka, kekayaan bukan sekadar tentang barang mahal, kendaraan mewah, atau gaya hidup glamor. Ada prinsip tertentu yang membuat mereka mampu mempertahankan aset sekaligus menjaga keseimbangan hidup.

Orang-orang yang berhasil membangun kekayaan biasanya lebih fokus pada nilai, perencanaan, dan kebebasan finansial dibandingkan mencari perhatian dari lingkungan sekitar.

Dilansir dari geediting.com, berikut delapan prinsip hidup yang sering dimiliki orang berduit tetapi tidak gemar memamerkan kekayaannya.

1. Lebih Memilih Nilai Dibanding Sekadar Tampilan Bagi orang yang sudah mapan secara finansial, uang bukan hanya alat untuk membeli barang, tetapi sarana untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

Banyak orang menganggap kekayaan identik dengan rumah besar, kendaraan mahal, atau barang bermerek. Namun, sebagian orang kaya justru tidak menjadikan hal tersebut sebagai ukuran utama keberhasilan.

Mereka lebih mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari setiap keputusan yang dibuat. Pengeluaran tidak dilakukan demi mendapat pujian, melainkan berdasarkan kebutuhan, nilai, dan tujuan hidup yang ingin dicapai.

2. Menjalani Hidup Sesuai Kemampuan Finansial Salah satu kebiasaan yang sering ditemukan pada orang kaya adalah tidak memaksakan gaya hidup yang melebihi kemampuan.

Meski memiliki penghasilan besar, mereka tetap bisa memilih kendaraan sederhana, tempat tinggal yang nyaman tanpa berlebihan, atau membatasi pengeluaran yang tidak memberikan manfaat besar.