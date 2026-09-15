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Mohammad Maulana Iqbal
Selasa, 15 September 2026 | 17.55 WIB

9 Ciri Introvert yang Butuh Waktu Sendiri untuk Mengisi Ulang EnergiMenurut Psikologi

Ciri introvert yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi menurut psikologi./Magnific/ magnific - Image

Ciri introvert yang butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi menurut psikologi./Magnific/ magnific

JawaPos.com - Psikologi introver menunjukkan bahwa kebutuhan waktu sendiri berkaitan dengan cara seseorang mengisi ulang energinya sendiri.

Konsep introvert dan ekstrovert pertama kali diperkenalkan oleh psikiater Carl Jung sebagai dua kutub kepribadian yang saling melengkapi.

Jung tidak menganggap satu tipe lebih unggul, melainkan keduanya berada dalam satu rangkaian perkembangan kepribadian.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (15/9), berikut sembilan ciri psikologi introver yang biasa dimiliki orang yang membutuhkan waktu sendiri untuk memulihkan energinya.

1. Lebih menyukai dunia perenungan dibanding kesibukan praktis

Orang introver cenderung lebih tertarik pada pemikiran kreatif tentang ide dibanding kesibukan sehari-hari.

Mereka menikmati merenungkan gagasan dan cita-cita dibanding sekadar menjalani rutinitas praktis yang monoton.

Ketertarikan pada dunia batin ini menjadi salah satu ciri dasar kepribadian introver yang khas.

Kecenderungan ini membedakan mereka dengan orang yang lebih fokus pada tindakan nyata sehari-hari.

2. Membutuhkan waktu sendiri setelah bersosialisasi

Editor: Hanny Suwindari
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