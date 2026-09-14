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Rabbany Wanadriani
Senin, 14 September 2026 | 19.44 WIB

Bangga Jadi Introvert! 7 Kualitas Ini Bisa Jadi Kekuatan dalam Kehidupan

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang introvert. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjadi seorang introvert terkadang membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungan sekitarnya. Sifat yang lebih tenang dan kecenderungan untuk tidak banyak berbicara sering kali disalahartikan sebagai kurang percaya diri atau tidak suka bersosialisasi.

Padahal, introvert memiliki karakter dan kekuatan tersendiri. Mereka mungkin tidak selalu menjadi orang yang paling aktif berbicara dalam sebuah kelompok, tetapi cara mereka mengamati, berpikir, dan berinteraksi dengan orang lain dapat menjadi keunggulan.

Sifat tenang juga tidak berarti seseorang tidak mampu berkomunikasi atau bekerja sama. Justru, bagi sebagian introvert, waktu yang lebih banyak untuk berpikir dapat membantu mereka memahami situasi secara lebih mendalam.

Dilansir dari Introvert, Dear, terdapat sejumlah kualitas yang dapat menjadi alasan bagi seseorang untuk bangga dengan karakter introvertnya. Berikut di antaranya:

1. Mempertimbangkan Perkataan Sebelum Berbicara

Introvert umumnya tidak terbiasa langsung menyampaikan apa yang ada di pikiran mereka. Mereka cenderung memikirkan terlebih dahulu apa yang ingin dikatakan.

Kebiasaan tersebut dapat membuat pembicaraan menjadi lebih terarah. Alih-alih berbicara sebanyak mungkin, mereka lebih memilih menyampaikan sesuatu yang memang dianggap penting.

Kemampuan mempertimbangkan kata-kata juga dapat membantu menghindari kesalahpahaman dalam situasi tertentu.

2. Mampu Berkonsentrasi dengan Baik

Salah satu kekuatan yang sering dikaitkan dengan introvert adalah kemampuan untuk berkonsentrasi ketika mengerjakan sesuatu.

Ketika sudah menemukan hal yang menarik perhatian, mereka dapat mencurahkan waktu dan energi untuk memahaminya secara lebih mendalam.

Karakter ini bisa menjadi keuntungan ketika mengerjakan proyek yang membutuhkan ketelitian, perencanaan, serta perhatian dalam waktu cukup lama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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