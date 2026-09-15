6 Ciri Kepribadian Orang yang Lebih Nyaman Ngobrol Spontan Dibanding Ikuti Naskah Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ngobrol spontan tercermin dari berbagai ciri kepribadian yang membuat seseorang lebih nyaman berbicara tanpa persiapan.

Kemampuan menyusun pikiran tanpa persiapan sebelumnya menjadi keahlian langka yang tidak dimiliki semua orang.

Kecerdasan sosial berupa kemampuan beradaptasi menjadi faktor penting yang membuat percakapan spontan terasa lebih alami.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (15/9), berikut enam ciri psikologi orang yang lebih nyaman berbicara spontan dibanding harus mengikuti naskah yang sudah disiapkan.

1. Cenderung memiliki kepribadian ekstrover

Orang yang nyaman berbicara spontan biasanya memiliki kepribadian ekstrover yang fokus terhadap lingkungan sekitarnya.

Sifat ekstrover membuat mereka lebih memperhatikan apa yang terjadi di sekitar dibanding pikirannya sendiri.

Kemampuan ini membantu mereka merespons dengan cepat ketika seseorang tiba-tiba mengajak berbincang.

Mereka bahkan cenderung lebih berani memulai percakapan dengan orang yang belum dikenal sebelumnya.