5 Hal yang Dilakukan Orang Denmark hingga Dinobatkan Menjadi Negara Paling Bahagia di Dunia

JawaPos.com - Dinobatkan menjadi Negara paling bahagia di dunia, apa rahasia kebahagiaan masyarakat Denmark?

Yuk, kenali 5 kebiasaan yang dikaitkan dengan konsep hygge dan kehidupan yang lebih tenang, hangat, serta bermakna.

Denmark sering kali masuk dalam jajaran negara dengan tingkat kebahagiaan masyarakat yang tinggi.

Di balik reputasi tersebut, terdapat sebuah konsep kehidupan yang cukup populer, yaitu hygge, sebuah filosofi Denmark yang menekankan kenyamanan, kebersamaan, ketenangan, dan kemampuan menikmati momen sederhana.

Menariknya, rahasia hidup bahagia ala masyarakat Denmark ini bukan selalu tentang memiliki lebih banyak uang atau mengejar pencapaian yang lebih tinggi.

Justru, ada kebiasaan sederhana yang membuat seseorang belajar menikmati hubungan sosial, mengurangi persaingan, dan hadir sepenuhnya dalam momen yang sedang dijalani.

Informasi yang dirangkum dari laman YourTango ini, akan membahas lima kebiasaan yang dikaitkan dengan konsep hygge dan kehidupan masyarakat Denmark.