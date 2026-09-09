Bukan Cuma Soal Gaji, 8 Hal Ini Membuat Seseorang Bisa Bahagia dalam Karier

JawaPos.com – Memiliki pekerjaan belum tentu membuat seseorang merasa puas dengan perjalanan kariernya. Ada orang yang mendapatkan penghasilan baik, tetapi tetap merasa tertekan karena pekerjaannya tidak sesuai dengan kebutuhan maupun nilai hidupnya.

Sebaliknya, mereka yang menikmati karier biasanya tidak hanya mengejar pencapaian materi. Mereka berusaha menciptakan keseimbangan, terus berkembang, menjaga kesehatan, serta memahami alasan yang membuat mereka memilih jalur tersebut.

Kebahagiaan dalam karier pun tidak selalu berarti pekerjaan berjalan tanpa masalah. Seseorang tetap bisa menghadapi tekanan, kegagalan, maupun perubahan, tetapi memiliki cara yang sehat untuk menghadapinya.

Dilansir dari Geediting, terdapat sejumlah kesalahan yang cenderung dihindari oleh orang-orang yang merasa bahagia dan puas dengan perjalanan kariernya.

1. Menjadikan Uang sebagai Satu-satunya Tujuan Penghasilan memang menjadi salah satu pertimbangan penting ketika memilih pekerjaan. Namun, menjadikan uang sebagai satu-satunya ukuran kesuksesan dapat membuat seseorang kehilangan kepuasan dalam bekerja.

Orang yang menikmati karier biasanya berusaha mencari keseimbangan antara kebutuhan finansial, minat, nilai pribadi, dan lingkungan kerja. Bagi mereka, pekerjaan yang bermakna dapat memberikan kepuasan yang tidak selalu bisa diukur dari nominal gaji.

2. Mengorbankan Kehidupan Pribadi demi Pekerjaan Bekerja keras tentu penting, tetapi menghabiskan hampir seluruh waktu untuk pekerjaan dapat berdampak pada kehidupan di luar kantor.

Mereka yang bahagia dengan karier memahami bahwa keluarga, pertemanan, kesehatan, hobi, dan waktu untuk beristirahat juga perlu mendapat ruang. Menjaga batas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi membantu seseorang tetap memiliki energi serta motivasi dalam jangka panjang.

3. Berhenti Mengembangkan Kemampuan Dunia profesional terus mengalami perubahan. Karena itu, keterampilan yang dimiliki seseorang juga perlu diperbarui agar tetap relevan.