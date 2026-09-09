7 Kebiasaan Malam yang Bikin Bahagia Orang yang Suka Tidur Cepat Menurut Psikologi

JawaPos.com - Psikologi malam hari mengungkap kebiasaan sederhana yang membuat orang bahagia saat memilih tidur lebih awal setiap hari.

Sebagian orang menganggap malam yang menyenangkan berarti keluar hingga larut, sementara sebagian lain lebih memilih beristirahat sejak dini.

Kebiasaan tidur lebih awal ini biasanya diiringi rutinitas malam tertentu yang membuat mereka merasa lebih tenang.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (9/9), berikut tujuh kebiasaan psikologi malam yang membuat orang bahagia saat memilih untuk tidur lebih awal setiap harinya.

1. Membatalkan rencana demi waktu istirahat

Persiapan menghadapi acara sosial sering menimbulkan kecemasan tersendiri, terutama bagi yang memiliki kesibukan tinggi.

Membatalkan rencana terasa melegakan karena energi yang tertahan akhirnya dapat digunakan untuk beristirahat sepenuhnya.

Bagi orang introver, membatalkan rencana justru memberi waktu berharga untuk menyendiri dan memulihkan energi.

Menjaga energi pribadi menjadi prioritas yang tidak dapat diabaikan meski harus melewatkan waktu bersama orang terdekat.