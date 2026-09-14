11 Hal yang Dulu Terasa Sangat Wajar bagi Kelas Menengah, Namun Kini Perlahan Berubah

JawaPos.com - Banyak kenyamanan yang dahulu dianggap bagian normal dari hidup sehari-hari kini berubah makna.

Bukan lagi sekadar kebutuhan, melainkan penanda kemudahan finansial.

Bersumber dari YourTango, artikel karya Sloane Bradshaw yang ditulis pada 19 Februari 2026 menyoroti pergeseran besar yang terjadi secara senyap dalam kehidupan kelas menengah.

Kenaikan biaya hidup, stagnasi pendapatan, serta tekanan hidup dari gaji ke gaji telah menggeser garis batas antara “cukup” dan “berlebih”.

Hal-hal yang dulu nyaris tidak dipikirkan kini menjadi kemewahan terselubung. Berikut sebelas contohnya.

1. Kulkas kedua di garasi

Dulu, kulkas tambahan hanyalah alat praktis untuk menyimpan minuman, stok makanan, atau belanja dalam jumlah besar.

Kini, biaya listrik, ruang rumah, dan harga peralatan menjadikannya simbol kelonggaran finansial.

Kulkas kedua menandakan bahwa seseorang tidak perlu menghitung konsumsi energi atau kapasitas penyimpanan.