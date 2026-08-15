11 Pengeluaran Keuangan yang Dihindari Orang Kaya tapi Sering Dilakukan Kelas Menengah

JawaPos.com – Keuangan yang sehat sering kali dibentuk oleh kebiasaan menghindari pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan.

Orang dengan kebebasan finansial ternyata tidak selalu membeli barang yang dianggap kebanyakan orang sebagai kemewahan.

Justru kelas menengah sering membelanjakan uangnya untuk hal yang sebenarnya dihindari oleh orang kaya sesungguhnya.

Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (15/8), berikut sebelas pengeluaran yang biasa dihindari orang kaya namun sering dilakukan oleh orang biasa sehari-hari.

1. Pinjaman dan pembayaran bunga

Orang biasa menghadapi bunga utang yang jauh lebih tinggi dibanding orang dengan kekayaan besar.

Sebagian besar penghasilan bulanan mereka bahkan habis hanya untuk membayar cicilan utang setiap bulannya.