Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 15 Agustus 2026 | 17.35 WIB

11 Pengeluaran Keuangan yang Dihindari Orang Kaya tapi Sering Dilakukan Kelas Menengah

Pengeluaran keuangan yang dihindari orang kaya tapi sering dilakukan kelas menengah. (Magnific) - Image

Pengeluaran keuangan yang dihindari orang kaya tapi sering dilakukan kelas menengah. (Magnific)

JawaPos.com – Keuangan yang sehat sering kali dibentuk oleh kebiasaan menghindari pengeluaran yang sebenarnya tidak diperlukan.

Orang dengan kebebasan finansial ternyata tidak selalu membeli barang yang dianggap kebanyakan orang sebagai kemewahan.

Justru kelas menengah sering membelanjakan uangnya untuk hal yang sebenarnya dihindari oleh orang kaya sesungguhnya.

Dilansir dari laman YourTango pada  Sabtu (15/8), berikut sebelas pengeluaran yang biasa dihindari orang kaya namun sering dilakukan oleh orang biasa sehari-hari.

1. Pinjaman dan pembayaran bunga

Orang biasa menghadapi bunga utang yang jauh lebih tinggi dibanding orang dengan kekayaan besar.

Sebagian besar penghasilan bulanan mereka bahkan habis hanya untuk membayar cicilan utang setiap bulannya.

Kondisi ini membuat mereka kesulitan menabung untuk dana darurat maupun persiapan masa pensiun kelak.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Daya Beli Kelas Menengah Tertekan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29% - Image
Ekonomi

Daya Beli Kelas Menengah Tertekan Meski Ekonomi Tumbuh 5,29%

Jumat, 7 Agustus 2026 | 23.19 WIB

7 Kebiasaan Kelas Menengah yang Terkesan Dibuat-Buat oleh Orang Kaya Sejati Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Kelas Menengah yang Terkesan Dibuat-Buat oleh Orang Kaya Sejati Menurut Psikologi

Senin, 6 Juli 2026 | 22.39 WIB

Dilema Kelas Menengah di Antara Bunga dan Rupiah - Image
Opini

Dilema Kelas Menengah di Antara Bunga dan Rupiah

Jumat, 3 Juli 2026 | 14.08 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta! - Image
1

Prediksi Skor Bali United FC vs Sabah FC di Dewata Challenge Series 2026: Serdadu Tridatu Berpesta!

2

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

3

Kasus Penjahit Rasis Bali Kembali Diperbincangkan, Diduga Ada Intimidasi Saat Audiensi

4

Prediksi Skor Sabah FC vs Persib Bandung: Pangeran Biru Bidik Puncak Dewata Challenge Series 2026

5

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

6

Sakit Hati, Alasan Eks Karyawan Bongkar Aib Richard Lee Suka 'Jajan Cewek'

7

15 Kata Cristiano Ronaldo ke Lionel Messi Setelah sang Ayah Meninggal Dunia

8

Biaya Nany Widjaja untuk Lobi Pembelian Tanah Rp 50 M, Harga Tanah Hanya Rp 30 M

9

Bentrokan di USS Abraham Lincoln: 7 Prajurit Dilaporkan Tewas di Tengah Perang dengan Iran

10

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore