Dari Roman hingga Egyptian, Ini 4 Karakter yang Dikaitkan dengan Bentuk Kaki

ilustrasi bentuk kaki. (Jagran Josh)
JawaPos.com – Setiap orang memiliki bentuk kaki yang berbeda. Selain dipengaruhi faktor anatomi dan genetik, bentuk kaki ternyata kerap dikaitkan dengan karakter atau kepribadian seseorang.
Dalam sejumlah kepercayaan dan pembahasan populer mengenai kepribadian, bentuk telapak serta susunan jari kaki dipercaya memiliki karakteristik tertentu. Ada yang disebut mencerminkan pribadi kreatif, mandiri, praktis, hingga mudah bergaul.
Dilansir dari Jagran Josh, terdapat empat tipe bentuk kaki yang kerap dikaitkan dengan karakter berbeda. Penasaran dengan kepribadian yang dipercaya menyertainya?
Bentuk kaki Roman biasanya digambarkan memiliki beberapa jari kaki bagian depan yang tampak memiliki panjang relatif serupa. Dalam interpretasi populer, pemilik bentuk kaki ini disebut sebagai pribadi yang mudah bergaul dan senang membangun hubungan dengan orang baru.
Mereka juga dianggap memiliki kemampuan komunikasi yang baik serta cukup percaya diri dalam menyampaikan gagasan. Sifat orisinal membuat mereka tidak terlalu takut menunjukkan pemikiran atau mengambil peran sebagai pemimpin.
Selain itu, pemilik Roman foot dipercaya mampu memadukan logika dengan empati. Mereka dapat bekerja secara mandiri sekaligus memiliki kemampuan menyelesaikan persoalan yang melibatkan orang lain.
Namun, rasa percaya diri yang terlalu kuat terkadang disebut dapat berkembang menjadi sikap keras kepala. Mereka juga mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk menerima kritik atau mengakui bahwa sudut pandangnya perlu diperbaiki.
Seperti namanya, bentuk square foot memiliki bagian depan kaki yang terlihat lebih rata karena beberapa jari memiliki panjang yang relatif berdekatan.
Dalam tafsir kepribadian populer, pemilik bentuk ini dikenal sebagai sosok yang realistis, stabil, dan dapat diandalkan. Mereka cenderung mengutamakan solusi praktis ketika menghadapi persoalan.
Kemampuan mengatur waktu dan sumber daya juga disebut menjadi salah satu kelebihan mereka. Tak hanya itu, mereka dianggap mampu menjelaskan sesuatu dengan cara sederhana dan senang membantu orang lain.
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