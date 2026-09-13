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Mohammad Maulana Iqbal
Senin, 14 September 2026 | 02.09 WIB

Bukan Tak Peduli, 9 Perilaku Ini Bisa Menunjukkan Pria Cerdas Kurang Terampil Secara Sosial

ciri perilaku pria cerdas tapi kurang dalam keterampilan sosial. (Freepik/ jcomp) - Image

ciri perilaku pria cerdas tapi kurang dalam keterampilan sosial. (Freepik/ jcomp)

JawaPos.com – Kecerdasan sering dikaitkan dengan kemampuan berpikir, menganalisis persoalan, dan menemukan solusi. Namun, kemampuan intelektual yang tinggi tidak selalu berjalan beriringan dengan keterampilan dalam membangun hubungan sosial.

Seseorang bisa sangat unggul ketika membahas pekerjaan atau memecahkan persoalan rumit, tetapi merasa kurang nyaman ketika harus berbasa-basi, membaca ekspresi orang lain, atau mengikuti percakapan yang berlangsung spontan.

Kondisi tersebut bukan berarti orang tersebut tidak peduli terhadap lingkungan. Bisa saja mereka mempunyai cara berpikir yang sangat fokus pada logika sehingga terkadang kurang memperhatikan aspek emosional dalam interaksi.

Dilansir dari Geediting.com, terdapat sejumlah perilaku yang dapat terlihat pada pria yang memiliki kemampuan intelektual tinggi tetapi kurang terampil dalam situasi sosial.

Berikut beberapa di antaranya:

1. Percakapan Berubah Menjadi Penjelasan Panjang

Ketika membicarakan sesuatu yang dikuasainya, ia dapat memberikan penjelasan sangat detail. Pertanyaan yang sebenarnya sederhana bisa berkembang menjadi pembahasan panjang dengan berbagai sudut pandang.

Masalahnya, tidak semua orang membutuhkan informasi sebanyak itu.

Dalam sebuah percakapan, kemampuan mendengarkan dan mengajukan pertanyaan balik juga sama pentingnya dengan memberikan informasi. Bahkan, riset yang dikutip dalam artikel tersebut menunjukkan bahwa orang yang aktif mengajukan pertanyaan lanjutan cenderung dipandang lebih responsif oleh lawan bicaranya.

Jika terlalu fokus menjelaskan, percakapan akhirnya terasa seperti presentasi satu arah.

2. Sering Mengira Dirinya Tidak Disukai

Setelah berbicara dengan seseorang, pria dengan kecenderungan ini mungkin terus memikirkan apakah dirinya terdengar aneh, membosankan, atau membuat lawan bicara tidak nyaman.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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