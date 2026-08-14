Tes Gaya Berpikir: Logis, Sosial, Visioner, atau Holistik? Ketahui Melalui Apa yang Pertama Terlihat

Apa yang pertama terlihat ungkap gaya berpikir Anda. (Instagram psych.whiz)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki cara yang berbeda dalam menerima informasi, memandang, atau memahami sesuatu.
Apakah lebih tertarik pada gambaran besar, langsung memperhatikan detail, atau peka terhadap emosi dan hubungan antarmanusia.
Menariknya, semua itu diyakini terungkap melalui gambar yang pertama kali Anda lihat.
Dilansir JawaPos.com dari psych.whiz pada Jumat (14/8), berikut ini arti di balik gambar yang pertama terlihat oleh Anda, apakah itu pohon, otak, dua wajah, atau beberapa gambar dalam waktu bersamaan.
1. Pohon
Pikiran Anda secara alami mencari pertumbuhan, makna, dan perspektif jangka panjang.
Anda memiliki kecenderungan fokus pada berbagai kemungkinan dan bagaimana segala sesuatu berkembang, bukan sekadar melihat kondisi saat ini saja.
Ini sering kali mencerminkan sosok pemikir yang berorientasi pada masa depan yang menghargai tujuan, pembelajaran, serta pengembangan diri.
2. Otak
Perhatian Anda otomatis tertuju pada logika, struktur, dan cara kerja sesuatu di balik permukaan.
Mungkin Anda memiliki sifat analitis dan senang memahami sistem, pola, atau alasan di balik suatu perilaku.
Gaya ini sering kali dimiliki oleh mereka yang mengandalkan penalaran dan cenderung berpikir matang sebelum bereaksi.
3. Dua Wajah
Menunjukkan kesadaran sosial yang kuat serta kepekaan terhadap hubungan antarmanusia.
Otak Anda lebih mengutamakan emosi, komunikasi, dan ikatan antarmanusia dibandingkan objek atau konsep semata.
Ini sering kali mencerminkan kepribadian yang mampu menangkap makna tersirat serta cepat menyadari isyarat interpersonal yang halus.
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Jawa Pos
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