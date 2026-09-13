Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 13 September 2026 | 16.30 WIB

4 Kebiasaan Orang Tidak Produktif yang Sering Dilakukan Tanpa Disadari Menurut Psikologi

Kebiasaan orang tidak produktif yang sering dilakukan tanpa disadari menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp - Image

Kebiasaan orang tidak produktif yang sering dilakukan tanpa disadari menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp

JawaPos.com - Psikologi tidak produktif sering muncul dari kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari justru menghambat pencapaian seseorang.

Rahasia meningkatkan produktivitas sebenarnya lebih berkaitan dengan mengurangi kebiasaan buruk dibanding menambah usaha secara berlebihan.

Mengenali kebiasaan yang menghambat produktivitas menjadi langkah penting untuk mengembalikan potensi diri secara maksimal.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (13/9), berikut empat kebiasaan psikologi tidak produktif yang sering dilakukan seseorang tanpa disadari dalam kesehariannya.

1. Bekerja secara maraton alih-alih dengan pola sprint

Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan adalah mencoba menyelesaikan pekerjaan dalam satu waktu panjang.

Ketika seseorang mengosongkan seluruh jadwal demi menyelesaikan proyek besar, hasilnya justru sering tidak memuaskan.

Beban kerja yang terlalu besar dapat membuat seseorang merasa kewalahan sejak awal memulai pekerjaan tersebut.

Rasa kewalahan ini sering berujung pada penundaan yang justru memperburuk kualitas hasil pekerjaan tersebut.

Fokus juga mudah teralihkan ketika seseorang mencoba menyelesaikan pekerjaan besar tanpa pembagian waktu yang jelas.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Sebelum Jam 9, Lakukan 5 Kebiasaan Ini untuk Menunjang Program Diet - Image
Lifestyle

Sebelum Jam 9, Lakukan 5 Kebiasaan Ini untuk Menunjang Program Diet

Minggu, 13 September 2026 | 06.39 WIB

Ingin Menjadi Suami yang Menjadi Kebanggaan Istri? Coba Lakukan 6 Kebiasaan Ini Setiap Hari - Image
Lifestyle

Ingin Menjadi Suami yang Menjadi Kebanggaan Istri? Coba Lakukan 6 Kebiasaan Ini Setiap Hari

Minggu, 13 September 2026 | 04.08 WIB

Sering Dilakukan Tanpa Sadar, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Anda Tampak Lebih Tua - Image
Kepribadian

Sering Dilakukan Tanpa Sadar, 8 Kebiasaan Ini Bisa Membuat Anda Tampak Lebih Tua

Sabtu, 12 September 2026 | 23.51 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin! - Image
1

Prediksi Skor Sevilla vs Valencia di Liga Spanyol: Kans Los Nervionenses Amankan 3 Poin!

2

Prediksi Skor Union Berlin vs Schalke 04 di Liga Jerman: Kans Die Knappen Bikin Tuan Rumah Terpukul

3

Prediksi Skor Garudayaksa vs Persik di Super League: Tuan Rumah Tak Ingin Malu di Kandang!

4

Prediksi Skor Racing de Santander vs Alaves di Liga Spanyol: Harapan Baba Zorros di El Sardinero

5

Prediksi Susunan Pemain Garudayaksa FC vs Persik Kediri: Septian David Incar Kemenangan!

6

Prediksi Skor Crystal Palace vs Ipswich Town di Liga Inggris: The Eagles Berpeluang Pesta Gol

7

Prediksi Skor Bournemouth vs Brentford di Liga Inggris: Laga Sengit Berpotensi Imbang di Vitality

8

Prediksi Skor Aston Villa vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Kans The Villa Menang Tipis

9

Prediksi Skor Augsburg vs Bayer Leverkusen di Liga Jerman: Die Werkself Buru Poin di Laga Tandang

10

Prediksi Skor Persija vs Persib di Super League 2026/2027: Macan Kemayoran Menang Dramatis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore