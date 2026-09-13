4 Kebiasaan Orang Tidak Produktif yang Sering Dilakukan Tanpa Disadari Menurut Psikologi

Kebiasaan orang tidak produktif yang sering dilakukan tanpa disadari menurut psikologi / foto : Magnific/ jcomp
JawaPos.com - Psikologi tidak produktif sering muncul dari kebiasaan sehari-hari yang tanpa disadari justru menghambat pencapaian seseorang.
Rahasia meningkatkan produktivitas sebenarnya lebih berkaitan dengan mengurangi kebiasaan buruk dibanding menambah usaha secara berlebihan.
Mengenali kebiasaan yang menghambat produktivitas menjadi langkah penting untuk mengembalikan potensi diri secara maksimal.
Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (13/9), berikut empat kebiasaan psikologi tidak produktif yang sering dilakukan seseorang tanpa disadari dalam kesehariannya.
1. Bekerja secara maraton alih-alih dengan pola sprint
Salah satu kesalahan besar yang sering dilakukan adalah mencoba menyelesaikan pekerjaan dalam satu waktu panjang.
Ketika seseorang mengosongkan seluruh jadwal demi menyelesaikan proyek besar, hasilnya justru sering tidak memuaskan.
Beban kerja yang terlalu besar dapat membuat seseorang merasa kewalahan sejak awal memulai pekerjaan tersebut.
Rasa kewalahan ini sering berujung pada penundaan yang justru memperburuk kualitas hasil pekerjaan tersebut.
Fokus juga mudah teralihkan ketika seseorang mencoba menyelesaikan pekerjaan besar tanpa pembagian waktu yang jelas.
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