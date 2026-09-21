Ternyata Sederhana, 10 Kebiasaan Ini Bikin Kamu Lebih Menyenangkan bagi Orang Lain

JawaPos.com - Menjalin hubungan yang baik dengan orang lain tidak selalu membutuhkan usaha besar. Sering kali, kebiasaan sederhana dalam berkomunikasi dan memperlakukan orang lain justru dapat membuat seseorang merasa dihargai dan nyaman.

Sikap seperti mau mendengarkan, memberikan perhatian, hingga menjaga konsistensi dalam bersikap bisa membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih positif. Hal-hal kecil tersebut juga membuat interaksi sehari-hari terasa lebih menyenangkan.

Jika ingin membangun kesan positif tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain, ada sejumlah kebiasaan yang dapat mulai diterapkan.

Dilansir dari geediting.com, berikut sepuluh tips yang dapat membantu membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatmu.

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1. Berikan Perhatian Saat Orang Berbicara Di tengah banyaknya gangguan dari ponsel dan media sosial, memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara merupakan bentuk penghargaan yang sederhana.

Saat seseorang sedang berbicara, cobalah menyimpan ponsel, melakukan kontak mata sewajarnya, dan benar-benar menyimak perkataannya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kamu menghargai keberadaan dan cerita mereka.

Mendengarkan dengan sungguh-sungguh juga dapat membuat percakapan terasa lebih bermakna karena orang lain merasa didengar, bukan sekadar menjadi pendengar sementara.

2. Biasakan Tersenyum dengan Tulus Senyuman yang tulus dapat membuat suasana interaksi menjadi lebih hangat. Berbeda dengan senyum yang dibuat-buat, ekspresi yang muncul secara alami biasanya terasa lebih ramah dan menyenangkan.

Tidak perlu terus-menerus tersenyum. Cukup berikan senyuman ketika situasinya memang tepat, misalnya saat bertemu, menyapa, atau merespons sesuatu yang menyenangkan.