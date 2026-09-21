Ternyata Sederhana, 10 Kebiasaan Ini Bikin Kamu Lebih Menyenangkan bagi Orang Lain

tips agar disukai orang dan senang di dekat kamu./Freepik/ pressfoto
JawaPos.com - Menjalin hubungan yang baik dengan orang lain tidak selalu membutuhkan usaha besar. Sering kali, kebiasaan sederhana dalam berkomunikasi dan memperlakukan orang lain justru dapat membuat seseorang merasa dihargai dan nyaman.
Sikap seperti mau mendengarkan, memberikan perhatian, hingga menjaga konsistensi dalam bersikap bisa membantu menciptakan hubungan sosial yang lebih positif. Hal-hal kecil tersebut juga membuat interaksi sehari-hari terasa lebih menyenangkan.
Jika ingin membangun kesan positif tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain, ada sejumlah kebiasaan yang dapat mulai diterapkan.
Dilansir dari geediting.com, berikut sepuluh tips yang dapat membantu membuat orang lain merasa nyaman ketika berada di dekatmu.
Di tengah banyaknya gangguan dari ponsel dan media sosial, memberikan perhatian penuh kepada lawan bicara merupakan bentuk penghargaan yang sederhana.
Saat seseorang sedang berbicara, cobalah menyimpan ponsel, melakukan kontak mata sewajarnya, dan benar-benar menyimak perkataannya. Sikap tersebut menunjukkan bahwa kamu menghargai keberadaan dan cerita mereka.
Mendengarkan dengan sungguh-sungguh juga dapat membuat percakapan terasa lebih bermakna karena orang lain merasa didengar, bukan sekadar menjadi pendengar sementara.
Senyuman yang tulus dapat membuat suasana interaksi menjadi lebih hangat. Berbeda dengan senyum yang dibuat-buat, ekspresi yang muncul secara alami biasanya terasa lebih ramah dan menyenangkan.
Tidak perlu terus-menerus tersenyum. Cukup berikan senyuman ketika situasinya memang tepat, misalnya saat bertemu, menyapa, atau merespons sesuatu yang menyenangkan.
Sikap sederhana ini dapat membuat orang lain merasa lebih santai ketika berinteraksi denganmu.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Trisha JKT48 Ingin “Ayo Senyumlah” Jadi Energi Positif di Tengah Situasi Sulit
Prediksi Skor Fiorentina vs Napoli: Peluang I Partenopei Petik 3 Poin di Stadion Artemio Franchi
Ultah Ariel NOAH ke-45 Dirayakan Bareng Wulan Guritno, Ada Pelukan hingga Candaan Duda-Janda
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Getafe vs Malaga di Liga Spanyol: Azulones Libas Perlawanan Tim Tamu
Prediksi Skor Lyon vs Rennes di Liga Prancis: Les Gones Garansi 3 Poin di Parc Olympique Lyonnais
Prediksi Skor Deportivo La Coruna vs Real Betis di Liga Spanyol: Los Verdiblancos Menang Lagi
Prediksi Skor Schalke 04 vs Elversberg di Liga Jerman: Duel Tim Papan Tengah Rawan Imbang
Prediksi Skor PSM vs Persita di Super League: Pendekar Cisadane Curi 3 Poin di B.J. Habibie
Prediksi Skor Villarreal vs Levante di Liga Spanyol: Kapal Selam Kuning Libas Tim Tamu
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022