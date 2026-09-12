Jangan Disepelekan, 7 Kebiasaan Ini Konon Membuat Energi Rezeki Menjauh

ilustrasi orang kekurangan uang. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Banyak orang menganggap kondisi finansial hanya ditentukan oleh kerja keras, kemampuan mengelola uang, dan kesempatan. Namun, dalam sejumlah kepercayaan astrologi, ada pula pandangan bahwa kebiasaan sehari-hari dapat memengaruhi energi keberuntungan dan kemakmuran seseorang.
Astrologi mengaitkan kehidupan manusia dengan posisi planet, energi, serta pola tertentu yang dipercaya memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk urusan pekerjaan dan finansial.
Karena itu, beberapa kebiasaan yang terlihat sederhana dipercaya dapat menjadi penghambat datangnya keberuntungan. Pandangan tersebut merupakan bagian dari kepercayaan astrologi dan tidak dapat dijadikan bukti ilmiah mengenai penyebab seseorang kaya atau miskin.
Dilansir dari Horoscope, berikut tujuh kebiasaan yang menurut kepercayaan tersebut dianggap dapat menghambat kelancaran rezeki.
Bangun terlalu siang dianggap kurang baik dalam sebagian kepercayaan astrologi. Kebiasaan tersebut dikaitkan dengan melemahnya energi Matahari atau Surya yang melambangkan vitalitas, keberanian, kesuksesan, dan kepercayaan diri.
Selain dikaitkan dengan energi astrologis, kebiasaan bangun terlambat juga dapat membuat seseorang kehilangan waktu produktif. Jika berlangsung terus-menerus, rutinitas tersebut berpotensi membuat aktivitas pekerjaan menjadi kurang teratur.
Dalam pandangan astrologi, kondisi ini kemudian dipercaya dapat membuat peluang dan perkembangan karier menjadi lebih sulit diraih.
Sikap terlalu mementingkan diri sendiri juga dipercaya dapat menghambat aliran keberuntungan.
Dalam konsep memberi dan menerima, membantu orang lain dipandang sebagai bentuk keseimbangan energi. Sebaliknya, sifat terlalu egois atau enggan berbagi dianggap dapat membuat seseorang kehilangan dukungan sosial ketika membutuhkannya.
Menurut pandangan tersebut, kebaikan yang diberikan kepada orang lain bukan hanya bermanfaat bagi penerima, tetapi juga dipercaya dapat membuka kesempatan baru bagi pemberinya.
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Jawa Pos
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