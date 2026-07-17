Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Mohammad Maulana Iqbal
Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.45 WIB

6 Kebiasaan Harian Orang yang Sulit Dipercaya Menurut Psikologi

Kebiasaan harian orang yang sulit dipercaya menurut psikologi./Magnific/ 8photo - Image

Kebiasaan harian orang yang sulit dipercaya menurut psikologi./Magnific/ 8photo

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa menilai siapa yang layak dipercaya bukanlah perkara mudah dalam sebuah hubungan.

Pujian berlebihan dan cerita yang terdengar meyakinkan terkadang hanya topeng dari niat yang tidak tulus.

Untungnya, sejumlah kebiasaan harian dapat menjadi petunjuk untuk mengenali orang yang sulit dipercaya.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (17/7), berikut enam kebiasaan yang biasa muncul pada orang dengan kecenderungan sulit dipercaya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Gemar membicarakan keburukan orang lain

Seseorang yang terus-menerus membicarakan keburukan orang lain kemungkinan besar juga melakukan hal serupa terhadap kamu.

Kebiasaan bergosip cenderung memunculkan penilaian sepihak terhadap orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa pun.

Orang yang gemar bergosip biasanya mengalihkan topik pembicaraan begitu suasana dianggap membosankan bagi mereka.

Mereka tidak ingin menjadi bahan pembicaraan, namun tetap saja membicarakan orang-orang yang dianggap dekat.

Perilaku ini sering menjadi taktik untuk menutupi rasa tidak aman dengan mengalihkan perhatian kepada orang lain.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
6 Ciri Kebiasaan Ini Hanya Dilakukan oleh Seseorang yang Dapat Dipercaya dan Berani Berkomitmen - Image
Kepribadian

6 Ciri Kebiasaan Ini Hanya Dilakukan oleh Seseorang yang Dapat Dipercaya dan Berani Berkomitmen

Senin, 1 Juni 2026 | 02.15 WIB

Menurut Numerolog, 4 Tanggal Lahir Ini Paling Dipercaya Banyak Orang, Apakah Anda Salah Satunya? - Image
Zodiak

Menurut Numerolog, 4 Tanggal Lahir Ini Paling Dipercaya Banyak Orang, Apakah Anda Salah Satunya?

Rabu, 25 Februari 2026 | 21.31 WIB

7 Kebiasaan Pria yang Berujung Kesepian di Usia Tua Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Kebiasaan Pria yang Berujung Kesepian di Usia Tua Menurut Psikologi

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.58 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore