6 Kebiasaan Harian Orang yang Sulit Dipercaya Menurut Psikologi

Kebiasaan harian orang yang sulit dipercaya menurut psikologi./Magnific/ 8photo
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa menilai siapa yang layak dipercaya bukanlah perkara mudah dalam sebuah hubungan.
Pujian berlebihan dan cerita yang terdengar meyakinkan terkadang hanya topeng dari niat yang tidak tulus.
Untungnya, sejumlah kebiasaan harian dapat menjadi petunjuk untuk mengenali orang yang sulit dipercaya.
Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (17/7), berikut enam kebiasaan yang biasa muncul pada orang dengan kecenderungan sulit dipercaya dalam kehidupan sehari-hari.
Baca Juga: 4 Zodiak Ini Paling Malas Ikut Campur Urusan Orang Lain, Lebih Pilih Habiskan Waktu untuk Hal-Hal yang Produktif
1. Gemar membicarakan keburukan orang lain
Seseorang yang terus-menerus membicarakan keburukan orang lain kemungkinan besar juga melakukan hal serupa terhadap kamu.
Kebiasaan bergosip cenderung memunculkan penilaian sepihak terhadap orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa pun.
Orang yang gemar bergosip biasanya mengalihkan topik pembicaraan begitu suasana dianggap membosankan bagi mereka.
Mereka tidak ingin menjadi bahan pembicaraan, namun tetap saja membicarakan orang-orang yang dianggap dekat.
Perilaku ini sering menjadi taktik untuk menutupi rasa tidak aman dengan mengalihkan perhatian kepada orang lain.
Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026
Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026
Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026
Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026
3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara