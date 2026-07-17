6 Kebiasaan Harian Orang yang Sulit Dipercaya Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa menilai siapa yang layak dipercaya bukanlah perkara mudah dalam sebuah hubungan.

Pujian berlebihan dan cerita yang terdengar meyakinkan terkadang hanya topeng dari niat yang tidak tulus.

Untungnya, sejumlah kebiasaan harian dapat menjadi petunjuk untuk mengenali orang yang sulit dipercaya.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (17/7), berikut enam kebiasaan yang biasa muncul pada orang dengan kecenderungan sulit dipercaya dalam kehidupan sehari-hari.

1. Gemar membicarakan keburukan orang lain

Seseorang yang terus-menerus membicarakan keburukan orang lain kemungkinan besar juga melakukan hal serupa terhadap kamu.

Kebiasaan bergosip cenderung memunculkan penilaian sepihak terhadap orang yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan apa pun.

Orang yang gemar bergosip biasanya mengalihkan topik pembicaraan begitu suasana dianggap membosankan bagi mereka.

Mereka tidak ingin menjadi bahan pembicaraan, namun tetap saja membicarakan orang-orang yang dianggap dekat.