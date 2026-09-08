Bukan Soal Barang Mewah, 8 Sikap Ini Justru Menunjukkan Wanita Berkelas

ilustrasi wanita berkelas. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Kesan berkelas pada seorang wanita sebenarnya tidak selalu berkaitan dengan pakaian mahal, barang bermerek, atau gaya hidup mewah. Sikap dan cara seseorang memperlakukan orang lain justru sering kali lebih menggambarkan karakter yang dimilikinya.
Wanita yang memiliki pembawaan elegan biasanya tidak merasa harus menunjukkan dirinya secara berlebihan. Mereka memahami kapan harus berbicara, bagaimana bersikap, serta hal-hal apa yang sebaiknya tidak dilakukan ketika berada di hadapan banyak orang.
Bagi mereka, menjaga sikap bukan berarti berusaha terlihat sempurna. Sebaliknya, hal tersebut merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri sekaligus orang-orang di sekitar.
Dilansir dari Baseline, berikut delapan hal yang umumnya dihindari wanita berkelas ketika berada di tempat umum.
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Wanita berkelas tidak merasa harus menjadi pusat perhatian setiap kali berada di tengah keramaian.
Mereka tidak perlu berbicara terlalu keras, membuat keributan, atau melakukan sesuatu secara berlebihan hanya agar orang lain memperhatikannya.
Kepercayaan diri yang tenang justru membuat kehadiran mereka terasa lebih kuat. Mereka membiarkan sikap positif dan cara membawa diri menjadi hal yang menarik perhatian secara alami.
Membicarakan keburukan orang lain, terlebih di tempat umum, bukanlah kebiasaan yang ingin dipelihara wanita berkelas.
Ketika mendengar gosip atau pembicaraan yang merendahkan seseorang, mereka cenderung tidak ikut memperpanjangnya.
Mereka memahami bahwa menjatuhkan orang lain tidak akan membuat diri sendiri terlihat lebih tinggi. Menjaga perkataan menjadi salah satu cara untuk menunjukkan kedewasaan.
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Jawa Pos
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