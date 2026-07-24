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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 24 Juli 2026 | 22.12 WIB

10 Ciri Khas Orang yang Tidak Menyukai Obrolan Basa-basi, Salah Satunya Memiliki Pola Pikir Analitis

Ilustrasi orang yang tidak suka basa basi (freepik) - Image

Ilustrasi orang yang tidak suka basa basi (freepik)

JawaPos.com -Dalam kehidupan sosial, obrolan ringan atau basa-basi sering dianggap sebagai cara untuk mencairkan suasana dan membangun kedekatan.

Namun, tidak semua orang merasa nyaman dengan jenis komunikasi seperti ini. Pasalnya, ada sebagian individu yang justru merasa lelah, tidak tertarik, bahkan cenderung menghindari percakapan yang terlalu dangkal atau bertele-tele.

Bagi mereka, komunikasi bukan sekadar bertukar kata, tetapi tentang makna, kejelasan, dan tujuan. Mereka lebih menyukai percakapan yang langsung pada inti, jujur, dan memiliki nilai.

Menariknya, dari sudut pandang psikologi, kecenderungan ini bukanlah tanda kurang ramah atau tidak sosial, melainkan bagian dari karakter dan cara berpikir tertentu.

Orang yang tidak menyukai basa-basi biasanya memiliki pola komunikasi yang lebih efisien dan reflektif. Mereka menghargai waktu, energi, dan kualitas interaksi.

Meski demikian, tidak menyukai obrolan basa-basi bukanlah kelemahan, melainkan perbedaan gaya komunikasi.

Dalam perspektif psikologi, hal ini justru menunjukkan bahwa seseorang memiliki preferensi terhadap interaksi yang lebih bermakna dan efisien.

Memahami ciri-ciri ini dapat membantu kita berkomunikasi dengan lebih baik, terutama ketika berhadapan dengan orang yang memiliki gaya komunikasi berbeda.

Editor: Novia Tri Astuti
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