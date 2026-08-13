Jika Anda Kerap Bosan dengan Obrolan Ringan, Ajaklah Teman Bicaramu dengan 7 Cara Ini

seseorang yang bosan dengan obrolan ringan / foto: Magnific/rantaimages

JawaPos.com - Pernahkah Anda berada dalam sebuah percakapan yang sebenarnya tidak buruk, tetapi terasa begitu datar?

Anda bertanya, “Bagaimana kabarmu?”



Teman menjawab, “Baik.”



Anda melanjutkan, “Lagi sibuk?”



“Lumayan.”



Setelah itu, percakapan berjalan di tempat. Tidak ada konflik, tidak ada keheningan yang canggung, tetapi juga tidak ada sesuatu yang benar-benar membuat Anda merasa terhubung.



Obrolan seperti ini sering disebut sebagai small talk atau obrolan ringan. Sebenarnya, obrolan ringan bukan sesuatu yang buruk. Dalam banyak situasi, small talk justru memiliki fungsi sosial yang penting. Ia membantu orang membuka percakapan, menciptakan rasa nyaman, dan mengetahui apakah seseorang bersedia melanjutkan interaksi.



Namun, jika Anda merasa hampir setiap percakapan berhenti pada topik pekerjaan, cuaca, makanan, aktivitas sehari-hari, atau media sosial, mungkin Anda membutuhkan cara untuk membawa percakapan ke tingkat yang lebih dalam.



Menariknya, percakapan yang mendalam tidak selalu membutuhkan pertanyaan yang serius seperti, “Apa tujuan hidupmu?” atau “Apa trauma terbesar dalam hidupmu?”



Justru, percakapan mendalam sering muncul dari pertanyaan sederhana yang diajukan dengan cara yang tepat.



Menurut psikologi sosial, kualitas hubungan banyak dipengaruhi oleh bagaimana seseorang mengungkapkan dirinya, merespons keterbukaan orang lain, dan menciptakan rasa aman dalam interaksi. Karena itu, jika Anda ingin percakapan terasa lebih bermakna, bukan hanya pertanyaannya yang perlu diubah, tetapi juga cara Anda mendengarkan dan menanggapi.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (13/8), terdapat tujuh cara yang bisa Anda gunakan.



1. Jangan hanya bertanya “Apa?”, tetapi tanyakan “Bagaimana perasaanmu tentang itu?”



Salah satu penyebab percakapan terasa dangkal adalah karena kita terlalu banyak bertanya tentang fakta, tetapi terlalu sedikit bertanya tentang makna dan pengalaman pribadi.



Misalnya, teman Anda berkata:



“Aku baru pindah pekerjaan.”



Pertanyaan yang biasa muncul mungkin:



“Kerjanya di mana?”



“Gajinya lebih besar?”



“Jauh dari rumah?”



Semua pertanyaan tersebut masuk akal. Namun, semuanya masih berada pada permukaan informasi.



Anda bisa mengubah arah percakapan dengan bertanya:



“Menurutmu, bagian paling menyenangkan dari pekerjaan barumu apa?”



atau:



“Setelah pindah kerja, kamu merasa lebih nyaman atau justru lebih tertekan?”



Perbedaannya terlihat sederhana, tetapi dampaknya cukup besar.



Pertanyaan faktual meminta seseorang memberikan informasi. Sementara pertanyaan tentang perasaan, pengalaman, dan makna mengundang seseorang untuk memberikan perspektif pribadi.



Dalam psikologi, keterbukaan diri atau self-disclosure merupakan salah satu mekanisme penting dalam perkembangan hubungan interpersonal. Ketika seseorang merasa aman untuk membagikan pengalaman dan pandangannya, percakapan memiliki peluang lebih besar untuk berkembang menjadi hubungan yang lebih personal.



Contoh sederhana



Daripada:



“Liburan ke mana?”



Coba:



“Bagian dari liburan itu yang paling berkesan buat kamu apa?”



Daripada:



“Kamu suka pekerjaanmu?”



Coba:



“Apa yang membuat kamu masih menikmati pekerjaan itu sampai sekarang?”



Daripada:



“Kamu sering olahraga?”



Coba:



“Apa yang biasanya kamu rasakan setelah olahraga?”



Kuncinya bukan membuat pertanyaan menjadi semakin rumit.



Kuncinya adalah menggeser percakapan dari informasi menuju pengalaman.



2. Gunakan pertanyaan “mengapa” dengan hati-hati



Pertanyaan “mengapa” memiliki kekuatan besar karena dapat membuka alasan di balik pilihan seseorang.



Namun, ada satu masalah.



Jika digunakan secara berlebihan, “mengapa” bisa terdengar seperti interogasi.



Misalnya:



“Kamu resign?”



“Iya.”



“Kenapa?”



“Karena capek.”



“Kenapa capek?”



“Banyak masalah.”



“Kenapa nggak bertahan?”



Percakapan seperti ini lama-lama terasa seperti pemeriksaan.



Karena itu, jangan sekadar mengejar jawaban. Gunakan pertanyaan lanjutan dengan rasa ingin tahu yang tulus.



Misalnya:



“Apa yang akhirnya membuat kamu merasa sudah waktunya pergi?”



Pertanyaan ini terdengar berbeda. Anda tidak sedang menuntut pembenaran. Anda sedang mengundang orang tersebut untuk menceritakan proses berpikirnya.



Pertanyaan seperti:



“Apa yang membuatmu memilih itu?”

“Apa yang paling memengaruhi keputusanmu?”

“Kapan kamu mulai merasa seperti itu?”

“Apa yang membuat hal itu penting buatmu?”



dapat membantu percakapan bergerak dari apa yang terjadi menuju mengapa hal itu berarti bagi seseorang.



Dan di situlah percakapan biasanya mulai terasa lebih manusiawi.



3. Jangan buru-buru memberikan nasihat—dengarkan sampai selesai



Ini salah satu kebiasaan yang sering tidak disadari.



Ketika seseorang bercerita tentang masalahnya, kita sering langsung berpikir:



“Kalau aku jadi dia, aku akan…”



Kemudian kita memberikan solusi.



Padahal, tidak semua orang yang bercerita sedang meminta solusi.



Kadang-kadang mereka hanya ingin didengarkan.



Misalnya seorang teman berkata:



“Belakangan ini aku merasa pekerjaan semakin melelahkan.”



Respons yang langsung memberikan solusi:



“Ya sudah, cari kerja baru saja.”



Secara logika mungkin masuk akal.



Tetapi secara emosional, respons tersebut bisa membuat teman merasa ceritanya dipotong sebelum benar-benar dipahami.



Coba respons seperti:



“Kedengarannya kamu sudah cukup lama merasa kelelahan. Bagian mana yang paling bikin kamu terkuras?”



Sekarang Anda tidak sedang menyelesaikan masalahnya.



Anda sedang memahami pengalamannya.



Dalam komunikasi interpersonal, kemampuan mendengarkan secara aktif sangat penting. Mendengarkan aktif bukan sekadar diam ketika orang lain berbicara. Anda menunjukkan bahwa Anda memperhatikan dengan memberikan respons yang relevan, melakukan klarifikasi, dan menangkap emosi di balik cerita.



Anda bisa menggunakan kalimat sederhana seperti:



“Berarti yang paling berat buatmu adalah…?”

“Aku bisa memahami kenapa itu bikin kamu frustrasi.”

“Jadi waktu itu kamu sebenarnya merasa…?”

“Terus setelah kejadian itu, apa yang kamu lakukan?”



Respons semacam ini memberikan ruang bagi orang lain untuk melanjutkan cerita.



Dan sering kali, semakin seseorang merasa didengarkan, semakin dalam pula ia bersedia bercerita.



4. Bagikan sedikit tentang diri Anda juga



Percakapan mendalam bukan berarti Anda menjadi pewawancara sementara teman Anda menjadi narasumber.



Jika Anda terus bertanya tanpa pernah membuka diri, percakapan bisa terasa tidak seimbang.



Misalnya:



“Kamu takut gagal?”



“Iya.”



“Kenapa?”



“Entahlah.”



“Menurutmu kegagalan itu apa?”



“…”



Pertanyaan demi pertanyaan bisa membuat orang merasa sedang dianalisis.



Akan jauh lebih alami jika Anda juga membagikan sedikit pengalaman pribadi.



Misalnya:



“Aku juga pernah mengalami sesuatu yang mirip. Dulu aku sering takut mengambil keputusan karena takut hasilnya mengecewakan. Kalau kamu sendiri, biasanya apa yang paling kamu takutkan ketika harus mengambil keputusan?”



Perhatikan strukturnya.



Anda membuka sedikit diri, kemudian memberikan ruang bagi teman untuk merespons.



Inilah salah satu prinsip penting dalam perkembangan kedekatan interpersonal: keterbukaan biasanya berkembang secara bertahap dan timbal balik.



Anda tidak perlu menceritakan rahasia terbesar dalam hidup.



Cukup bagikan sesuatu yang relevan.



Misalnya:



“Aku sebenarnya agak gugup kalau harus bertemu orang baru.”



atau:



“Dulu aku juga pernah merasa bingung menentukan arah hidup.”



Keterbukaan kecil seperti itu bisa menjadi sinyal bahwa percakapan tersebut merupakan ruang yang aman untuk menjadi lebih jujur.



5. Tanyakan tentang pengalaman, bukan hanya pendapat



Ada perbedaan antara bertanya:



“Menurutmu, sukses itu apa?”



dan:



“Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar sukses?”



Pertanyaan pertama meminta definisi.



Pertanyaan kedua meminta pengalaman.



Pengalaman biasanya menghasilkan cerita yang jauh lebih kaya.



Misalnya Anda sedang membicarakan kebahagiaan.



Daripada bertanya:



“Menurutmu hidup bahagia itu seperti apa?”



Anda bisa bertanya:



“Kapan terakhir kali kamu merasa benar-benar bahagia tanpa terlalu memikirkan hal lain?”



Pertanyaan seperti ini membuat seseorang mencari memori tertentu.



Ia mungkin mulai bercerita:



“Waktu kemarin pergi dengan keluarga…”



atau:



“Waktu menyelesaikan sesuatu yang sudah lama aku kerjakan…”



Dari satu jawaban tersebut, Anda bisa menggali lebih jauh:



“Apa yang membuat momen itu terasa berbeda?”



Sekarang percakapan sudah berpindah dari opini ke pengalaman pribadi.



Dan pengalaman pribadi biasanya memiliki lebih banyak detail, emosi, dan cerita.



Beberapa pertanyaan yang bisa dicoba

“Apa pengalaman yang paling mengubah cara pandangmu?”

“Kapan terakhir kali kamu merasa sangat bangga terhadap dirimu sendiri?”

“Apa keputusan yang awalnya sulit tetapi sekarang kamu syukuri?”

“Pengalaman apa yang membuatmu menjadi orang seperti sekarang?”

“Apa hal kecil yang akhir-akhir ini ternyata membuatmu bahagia?”



Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak memaksa seseorang untuk membuka sesuatu yang sangat pribadi.



Namun, mereka memberikan kesempatan untuk bercerita jika orang tersebut merasa nyaman.



6. Berani menggunakan pertanyaan yang sedikit berbeda



Percakapan akan sulit menjadi mendalam jika semua pertanyaannya dapat dijawab dengan satu atau dua kata.



“Kamu suka film?”



“Iya.”



“Kamu suka musik?”



“Iya.”



“Kamu suka traveling?”



“Iya.”



Percakapan pun selesai.



Cobalah mengubah pertanyaan yang memiliki jawaban tertutup menjadi pertanyaan yang mengundang cerita.



Daripada:



“Kamu suka membaca?”



Coba:



“Buku apa yang pernah benar-benar mengubah cara pandangmu?”



Daripada:



“Kamu suka traveling?”



Coba:



“Kalau bisa mengulang satu perjalanan dalam hidupmu, perjalanan mana yang akan kamu pilih?”



Daripada:



“Kamu bahagia?”



Coba:



“Akhir-akhir ini, hal apa yang paling membuatmu merasa hidup?”



Pertanyaan seperti ini memiliki unsur kejutan.



Namun, jangan menggunakannya secara tiba-tiba dalam setiap percakapan.



Konteks tetap penting.



Jika Anda sedang makan bersama teman dan tiba-tiba bertanya, “Apa makna hidup menurutmu?”, kemungkinan besar teman Anda akan mengira Anda sedang membuat konten psikologi.



Percakapan mendalam yang baik biasanya mengalir dari topik yang sedang dibicarakan.



Misalnya sedang membicarakan pekerjaan.



Teman berkata:



“Aku sebenarnya sudah bosan dengan pekerjaanku.”



Anda bisa melanjutkan:



“Kalau uang bukan masalah, sebenarnya kamu ingin melakukan apa?”



Pertanyaan itu masih berkaitan dengan topik awal, tetapi membuka pintu menuju impian, nilai hidup, dan keinginan pribadi.



7. Perhatikan respons emosional, bukan hanya kata-katanya



Ini mungkin cara yang paling penting.



Percakapan mendalam tidak hanya terjadi karena pertanyaan yang bagus.



Ia terjadi ketika seseorang merasa dilihat dan dipahami.



Perhatikan perubahan nada suara, ekspresi wajah, antusiasme, atau bahkan ketika seseorang tiba-tiba berbicara lebih pelan.



Misalnya teman Anda sedang bercerita tentang pekerjaannya dengan biasa saja.



Kemudian ketika membicarakan hobinya, wajahnya berubah menjadi lebih bersemangat.



Itu adalah petunjuk.



Anda bisa menggali:



“Aku lihat kalau ngomongin hal itu kamu kelihatan jauh lebih semangat. Memangnya apa yang paling kamu suka dari itu?”



Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa Anda bukan hanya mendengar kata-katanya.



Anda memperhatikan orangnya.



Dalam hubungan sosial, respons yang menunjukkan pemahaman dan penerimaan dapat membantu menciptakan rasa kedekatan. Orang biasanya lebih nyaman berbagi ketika mereka merasa tidak sedang dihakimi.



Karena itu, hindari terlalu cepat mengatakan:



“Ah, itu mah sepele.”



“Jangan terlalu dipikirin.”



“Kamu terlalu sensitif.”



“Kalau aku jadi kamu, gampang.”



Meskipun niat Anda mungkin membantu, kalimat tersebut dapat membuat seseorang merasa emosinya tidak valid.



Lebih baik gunakan:



“Aku bisa mengerti kenapa kamu melihatnya seperti itu.”



atau:



“Aku belum tentu mengalami hal yang sama, tapi aku ingin memahami ceritamu.”



Kalimat sederhana seperti itu dapat mengubah atmosfer percakapan.



Mengapa Obrolan Mendalam Tidak Harus Selalu Serius?



Ada kesalahpahaman bahwa percakapan mendalam harus selalu membahas trauma, hubungan, kematian, masa depan, atau masalah kehidupan.



Padahal tidak.



Percakapan tentang makanan pun bisa menjadi mendalam.



Misalnya:



“Makanan apa yang paling mengingatkanmu pada rumah?”



Pertanyaan tersebut terlihat sederhana.



Namun jawabannya bisa membawa seseorang pada cerita tentang keluarga, masa kecil, tempat tinggal, atau seseorang yang mereka sayangi.



Begitu pula dengan pertanyaan:



“Kalau kamu punya satu hari tanpa kewajiban apa pun, kamu ingin menghabiskannya bagaimana?”



Jawabannya dapat menunjukkan prioritas, kebutuhan, bahkan kondisi psikologis seseorang.



Jadi, kedalaman percakapan bukan terutama ditentukan oleh topiknya, melainkan oleh seberapa jauh percakapan tersebut menyentuh pengalaman, nilai, emosi, dan makna pribadi.



Formula Sederhana untuk Mengubah Small Talk Menjadi Percakapan Mendalam



Jika Anda bingung harus mulai dari mana, gunakan pola sederhana berikut:



Fakta → Pengalaman → Perasaan → Makna



Contohnya:



Fakta:



“Katanya kamu baru pindah kota?”



Pengalaman:



“Bagaimana rasanya tinggal di tempat baru?”



Perasaan:



“Bagian mana yang paling sulit buatmu?”



Makna:



“Menurutmu, pengalaman itu mengubah dirimu dalam hal apa?”



Anda tidak perlu mengajukan semuanya.



Cukup ikuti jawaban teman Anda.



Jika ia terlihat nyaman, lanjutkan.



Jika ia menjawab pendek atau mengalihkan topik, jangan dipaksa.



Inilah bagian penting yang sering dilupakan ketika orang mencoba membuat percakapan lebih mendalam: kedalaman tidak boleh dipaksakan.



Jangan Mengubah Percakapan Menjadi Interogasi



Ada perbedaan besar antara penasaran dan memaksa seseorang terbuka.



Jika seseorang menjawab:



“Aku nggak terlalu mau membicarakan itu.”



Hormati jawabannya.



Jangan mengejar dengan:



“Kenapa?”



“Memangnya kenapa nggak boleh?”



“Ceritain sedikit saja.”



Percakapan yang sehat membutuhkan batas.



Tujuan dari tujuh cara di atas bukan untuk membuat seseorang membocorkan hal-hal pribadi.



Tujuannya adalah menciptakan kesempatan agar percakapan bisa menjadi lebih bermakna jika kedua orang tersebut memang menginginkannya.



Hubungan yang dekat tidak dibangun dengan memaksa seseorang membuka diri.



Hubungan dibangun ketika seseorang merasa cukup aman untuk memilih kapan dan kepada siapa ia ingin terbuka.



Pada Akhirnya, Jadilah Pendengar yang Membuat Orang Ingin Bercerita



Mungkin Anda berpikir bahwa rahasia percakapan yang menarik adalah memiliki banyak topik atau pertanyaan yang cerdas.



Sebenarnya tidak selalu begitu.



Orang yang paling menyenangkan diajak bicara sering kali bukan orang yang paling banyak bicara.



Mereka adalah orang yang membuat kita merasa bahwa cerita kita benar-benar didengarkan.



Jadi, ketika teman Anda mengatakan:



“Akhir-akhir ini aku lagi bingung.”



Jangan buru-buru menjawab:



“Bingung kenapa?”



Coba hadir sedikit lebih penuh.



Tatap dia.



Dengarkan.



Kemudian tanyakan:



“Bagian mana yang paling bikin kamu kepikiran?”



Mungkin dari satu pertanyaan sederhana itu, Anda akan menemukan cerita yang selama ini tidak pernah muncul dalam obrolan biasa.



Dan mungkin Anda juga akan menyadari sesuatu:



Percakapan yang mendalam bukan tentang menemukan pertanyaan yang sempurna. Percakapan yang mendalam terjadi ketika dua orang merasa cukup aman untuk menjadi sedikit lebih jujur daripada biasanya.



Jadi, jika Anda mulai bosan dengan obrolan yang hanya berputar di sekitar “lagi ngapain?”, “kerja di mana?”, atau “sudah makan belum?”, cobalah mengubah cara Anda bertanya.



Tanyakan tentang pengalaman.



Tanyakan tentang perasaan.



Bagikan sedikit tentang diri Anda.



Dengarkan tanpa buru-buru memberi nasihat.



Perhatikan hal-hal yang membuat teman Anda bersemangat.



Dan yang paling penting, berikan ruang bagi percakapan untuk berkembang secara alami.



