Shania Vivi Armylia Putri
16 April 2026, 03.15 WIB

4 Zodiak Ini Sulit Memaafkan, Terjebak di Dalam Luka dan Balas Dendam

Ilustrasi seseorang yang sedang sedih/freepik

JawaPos.com-Beberapa zodiak cenderung lebih sulit untuk melepaskan hal-hal buruk di dalam hidup.

Mereka menganggap memafakan sebagai kelemahan dan membawa dendam itu seumur hidup. Keempatnya juga lebih mudah kesal meskipun tidak diungkapkan secara terang-terangan.

Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang paling sering menyimpan dendam dan sulit memaafkan.

Cancer bisa merasakan emosi yang sangat intens. Hal kecil saja bisa membuat mereka terbawa perasaan. Saat mereka disakiti, cancer akan menarik diri dan menutup jati diri yang sepenuhnya. Sekali terluka, mereka sulit terbuka kembali.

Leo sangat menghargai rasa hormat dari orang lain. Sedikit saja merasa diremehkan atau dikhianati, mereka bisa menganggapnya sebagai luka yang harus dibalas. Mereka bisa terus memikirkan kejadian yang menyakitkan bahkan sampai larut malam.

Virgo memiliki standar yang sangat tinggi. Hal ini membuat mereka mudah merasakan kecewa. Mereka juga cenderung overthinking dan bisa menafsirkan ucapan orang lain secara berlebihan. Bahkan tanpa adanya niat buruk, mereka bisa merasa tersinggung dan menyimpan dendam dalam hati.

Scorpio adalah zodiak yang sangat emosional dan keras kepala. Mereka sulit berkompromi dan cenderung melihat segala sesuatu secara hitam putih. Bagi scorpio, masalahnya bukan hanya pada kebohongan, tetapi pada hilangnya rasa percaya. 

Artikel Terkait
Nasib Kembang Desa yang Terkena Pelet Dendam, Mendadak Gila setelah Bekas Ludah Dibawa ke Dukun - Image
Features

Nasib Kembang Desa yang Terkena Pelet Dendam, Mendadak Gila setelah Bekas Ludah Dibawa ke Dukun

06 Desember 2025, 17.32 WIB

Motif Alex Iskandar Culik dan Habisi Nyawa Bocah Alvaro Kiano Terungkap: Dendam Kepada Ibu Korban - Image
Jabodetabek

Motif Alex Iskandar Culik dan Habisi Nyawa Bocah Alvaro Kiano Terungkap: Dendam Kepada Ibu Korban

25 November 2025, 18.23 WIB

Nekat Ngebom Sekolahnya Sendiri, Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Merasa Tertindas, Kesepian, dan Dendam - Image
Kasuistika

Nekat Ngebom Sekolahnya Sendiri, Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Merasa Tertindas, Kesepian, dan Dendam

12 November 2025, 02.38 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

