4 Zodiak Ini Sulit Memaafkan, Terjebak di Dalam Luka dan Balas Dendam

Ilustrasi seseorang yang sedang sedih
JawaPos.com-Beberapa zodiak cenderung lebih sulit untuk melepaskan hal-hal buruk di dalam hidup.
Mereka menganggap memafakan sebagai kelemahan dan membawa dendam itu seumur hidup. Keempatnya juga lebih mudah kesal meskipun tidak diungkapkan secara terang-terangan.
Mengutip informasi dari laman collective.world berikut empat zodiak yang paling sering menyimpan dendam dan sulit memaafkan.
Cancer
Cancer bisa merasakan emosi yang sangat intens. Hal kecil saja bisa membuat mereka terbawa perasaan. Saat mereka disakiti, cancer akan menarik diri dan menutup jati diri yang sepenuhnya. Sekali terluka, mereka sulit terbuka kembali.
Leo
Leo sangat menghargai rasa hormat dari orang lain. Sedikit saja merasa diremehkan atau dikhianati, mereka bisa menganggapnya sebagai luka yang harus dibalas. Mereka bisa terus memikirkan kejadian yang menyakitkan bahkan sampai larut malam.
Virgo
Virgo memiliki standar yang sangat tinggi. Hal ini membuat mereka mudah merasakan kecewa. Mereka juga cenderung overthinking dan bisa menafsirkan ucapan orang lain secara berlebihan. Bahkan tanpa adanya niat buruk, mereka bisa merasa tersinggung dan menyimpan dendam dalam hati.
Scorpio
Scorpio adalah zodiak yang sangat emosional dan keras kepala. Mereka sulit berkompromi dan cenderung melihat segala sesuatu secara hitam putih. Bagi scorpio, masalahnya bukan hanya pada kebohongan, tetapi pada hilangnya rasa percaya.
7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi
7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik
Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda
Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta
Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban
Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka
Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara
Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa
12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable
11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja