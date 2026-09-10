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Rabbany Wanadriani
Jumat, 11 September 2026 | 06.49 WIB

Bukan Sekadar Ramah, Orang yang Suka Tersenyum pada Orang Asing Punya 6 Sifat Ini

Ilustrasi orang yang tersenyum./ (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang tersenyum./ (Freepik)

JawaPos.com – Pernahkah Anda bertemu seseorang yang dengan mudah memberikan senyum kepada orang yang bahkan tidak dikenalnya? Bagi sebagian orang, tersenyum kepada orang asing mungkin terlihat sederhana. Namun, kebiasaan tersebut dapat mencerminkan cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.

Senyum juga menjadi salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang dapat menciptakan kesan hangat dan membuka peluang terjadinya interaksi positif. Meski begitu, tentu tidak semua orang yang tersenyum kepada orang asing memiliki karakter yang sama.

Dilansir dari Geediting, orang yang terbiasa memberikan senyum ramah kepada orang asing kerap dikaitkan dengan sejumlah karakter kepribadian positif. Berikut enam di antaranya:

1. Memiliki Empati yang Tinggi

Orang yang mudah tersenyum kepada orang lain sering kali memiliki kepekaan terhadap suasana di sekitarnya. Mereka cenderung memperhatikan ekspresi, gestur, atau kondisi emosional orang lain.

Senyuman yang diberikan dapat menjadi bentuk sederhana untuk menunjukkan bahwa keberadaan seseorang diperhatikan. Bagi orang yang sedang mengalami hari buruk, sapaan ramah atau senyum kecil bahkan bisa membuat suasana hati sedikit lebih baik.

Karakter seperti ini biasanya muncul dari kemampuan memahami perasaan orang lain dan keinginan untuk menciptakan interaksi yang menyenangkan.

2. Cenderung Optimistis

Kebiasaan tersenyum juga dapat menggambarkan cara seseorang memandang kehidupan. Mereka yang mudah memberikan senyum kepada orang asing sering diasosiasikan dengan pola pikir yang lebih positif.

Optimisme bukan berarti selalu menganggap semua hal akan berjalan sempurna. Orang optimistis tetap dapat menghadapi masalah, tetapi berusaha mencari sisi positif dan kemungkinan solusi di tengah situasi yang sulit.

Sikap tersebut membuat mereka lebih mudah membawa energi positif ketika berinteraksi dengan orang lain.

3. Merasakan Kepuasan dari Dalam Diri

Ada orang yang tidak membutuhkan alasan besar untuk merasa bahagia. Mereka dapat menikmati hal-hal sederhana dan merasa cukup dengan kehidupan yang sedang dijalani.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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