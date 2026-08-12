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Shania Vivi Armylia Putri
Kamis, 13 Agustus 2026 | 04.06 WIB

5 Zodiak yang Mampu Menjadi Rekan Kerja Terbaik, Bikin Lingkungan Auto Produktif

Ilustrasi rekan kerja/Magnific - Image

Ilustrasi rekan kerja/Magnific

JawaPos.com-Beberapa zodiak dikenal memiliki karakter positif di tempat kerja.

Kemampuan mereka dalam berkomunikasi serta sikap kolaboratif, membuat banyak orang bersedia menjadi rekan kerja mereka.

Mengutip informasi dari laman timesofindia yang dikutip pada (12/08) berikut adalah lima zodiak yang mampu menjadi rekan kerja terbaik dan berkontribusi menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif.

Libra sangat menjunjung tinggi keseimbanan, baik dalam kehidupan pribadi,maupun profesional. Mereka berusaha menciptakan suasana harmonis di tempat kerja, pandai menjadi mediator, dan mampu menjaga keseimbangan di dalam dinamika suatu tim. Libra menjadi anggota tim yang sangat baik di lingkungan kerjanya.

Capricorn memiliki pendekatan yang disiplin terhadap pekerjaan. Sikap disiplin tersebut seringkali dapat menginspirasi orang-orang disekitarnya, sehingga capricorn cocok menjadi pemimpin maupun anggota tim yang dapat diandalkan.

Virgo unggul dalam mengerjakan tugas yang membutuhkan ketelitian. Virgo juga merupakan pekerja yang rajin. Mereka sering terfokus pada pemecahan masalah dan memastikan setiap proyek diselesaikan dengan akurat dan hasil yang baik.

Cancer dipenuhi dengan kecerdasan emosional yang tinggi. Mereka dipenuhi dengan empati beserta suportif terhadap rekan-rekannya. Kemampuan mereka untuk membangun hubungan dengan rekan kerja juga mampu meningkatkan kolaborasi di dalam sebuah tim. 

Taurus dikenal sebagai sosok yang dapat diandalkan, memiliki etos kerja yang kuat, serta pendekatan yang pragmatis. Taurus dapat dipercaya untuk menyelesaikannya secara efisien. Sehingga, menjadi salah satu rekan kerja terbaik untuk diajak bekerja sama.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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