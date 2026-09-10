Rekrutmen Karyawan Kini Tak Cukup Lihat CV, Data Talenta Jadi Penentu

JawaPos.com - Perusahaan kini menghadapi tantangan baru dalam merekrut karyawan: menemukan orang yang bukan hanya memenuhi kualifikasi di atas kertas, tetapi juga benar-benar sesuai dengan kebutuhan organisasi dan mampu berkembang di dalamnya. Karena itu, data talenta semakin penting untuk membantu HR mengambil keputusan sejak proses rekrutmen hingga pengembangan dan retensi karyawan.

Selama bertahun-tahun, CV, pengalaman kerja, pendidikan, dan wawancara menjadi fondasi utama dalam menilai kandidat. Namun, cara tersebut memiliki keterbatasan. Dua kandidat bisa memiliki pengalaman dan kompetensi yang hampir sama, tetapi memberikan hasil yang berbeda ketika ditempatkan dalam lingkungan kerja tertentu. Di sinilah pendekatan berbasis data mulai mendapat tempat.

Alih-alih hanya bertanya siapa kandidat dengan CV paling menarik, perusahaan mulai perlu menjawab pertanyaan yang lebih strategis: siapa yang paling sesuai dengan kebutuhan pekerjaan, budaya organisasi, potensi pengembangannya, dan arah bisnis perusahaan?

Data Mengubah Cara HR Menilai Kandidat

Perubahan kebutuhan bisnis membuat proses rekrutmen tidak lagi cukup hanya untuk mengisi posisi yang kosong. Kesalahan memilih orang dapat berujung pada biaya rekrutmen ulang, waktu onboarding yang terbuang, produktivitas yang tidak optimal, hingga meningkatnya risiko turnover.

Data talenta dapat membantu HR memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai kandidat. Informasi dari asesmen, misalnya, dapat digunakan untuk memahami potensi, karakteristik, kompetensi, serta area pengembangan seseorang. Namun, data bukan berarti menggantikan keputusan manusia.

Justru, data memberikan dasar yang lebih kuat agar HR tidak sepenuhnya mengandalkan intuisi ketika mengambil keputusan. Hasilnya kemudian dapat dipadukan dengan wawancara, pengalaman kandidat, kebutuhan posisi, serta konteks organisasi.

Dengan cara ini, teknologi berfungsi sebagai alat bantu untuk memperkaya keputusan, bukan sebagai pengganti penilaian manusia.