Merasa Lebih Dewasa? 8 Kebiasaan ‘Jiwa Tua’ Ini Akan Masuk Akal Menurut Psikologi

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa tidak sejalan dengan teman-teman sebaya?

Saat orang lain asyik membicarakan tren terbaru atau drama ringan, Anda justru tertarik pada topik mendalam tentang kehidupan, tujuan, atau bahkan kebermaknaan.

Fenomena ini sering disebut memiliki “jiwa tua”—sebuah istilah yang menggambarkan seseorang yang tampak lebih dewasa, bijaksana, dan reflektif dibandingkan lingkungannya.

Psikologi menjelaskan bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang aneh. Individu dengan kepribadian “jiwa tua” biasanya memiliki kecenderungan tertentu yang berkaitan dengan pengalaman, sensitivitas emosional, hingga cara berpikir yang lebih mendalam.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang mungkin membuat Anda merasa berbeda, namun sekaligus menjelaskan mengapa Anda sering dianggap lebih matang dibanding teman-teman Anda.

1. Menyukai Percakapan Bermakna Daripada Basa-Basi

Sementara banyak orang merasa nyaman dengan obrolan ringan, “jiwa tua” justru cenderung cepat bosan dengan topik yang dangkal.

Anda lebih suka membicarakan nilai hidup, tujuan, atau ide-ide besar.

Psikologi menyebut hal ini sebagai kecenderungan kebutuhan akan kedalaman kognitif, yang biasanya muncul pada individu dengan tingkat refleksi diri yang tinggi.