Tak Hanya Pintar, Ini 9 Sifat Langka yang Membuat Seseorang Lebih Mudah Meraih Sukses

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali dikaitkan dengan kerja keras, kecerdasan, bakat, atau keberuntungan. Padahal, perjalanan menuju keberhasilan biasanya jauh lebih kompleks daripada sekadar memiliki satu atau dua keunggulan tersebut.

Orang yang mampu mencapai kesuksesan secara konsisten umumnya memiliki pola pikir dan karakter tertentu. Mereka mampu menghadapi tekanan, belajar dari kegagalan, serta tetap bergerak meski hasil yang diharapkan belum terlihat.

Menariknya, sejumlah sifat tersebut tidak selalu tampak mencolok dari luar. Justru, karakter yang sederhana seperti konsisten, rendah hati, dan mampu bertanggung jawab dapat menjadi fondasi penting dalam perjalanan seseorang.

Dilansir dari Geediting, berikut sembilan sifat yang kerap ditemukan pada orang-orang yang sangat sukses.

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1. Berani Bertanggung Jawab atas Hidupnya Orang yang sukses cenderung tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencari pihak yang bisa disalahkan ketika sesuatu berjalan tidak sesuai harapan.

Mereka memahami bahwa tidak semua keadaan berada dalam kendali diri. Namun, mereka tetap berusaha mengambil tanggung jawab terhadap keputusan dan tindakan yang dapat mereka ubah.

Cara berpikir seperti ini membuat mereka lebih fokus mencari solusi daripada terjebak dalam rasa kecewa. Ketika hasilnya tidak memuaskan, mereka memilih mengevaluasi diri dan menentukan langkah berikutnya.

2. Tidak Mudah Mundur Saat Menghadapi Ketidaknyamanan Perjalanan menuju keberhasilan hampir selalu memiliki fase yang sulit. Penolakan, kegagalan, kritik, tekanan, hingga ketidakpastian merupakan bagian yang mungkin harus dihadapi.

Orang sukses bukan berarti tidak pernah merasa takut atau cemas. Perbedaannya, mereka tidak membiarkan perasaan tersebut menghentikan langkah.