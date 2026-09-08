Tangis Bahagia Menanti, 7 Weton Ini Konon Akan Dihampiri Rezeki Berlimpah

JawaPos.com - Dalam kehidupan, datangnya rezeki terkadang tidak selalu dapat diprediksi. Ada orang yang mendapat kesempatan besar setelah melewati masa sulit, sementara sebagian lainnya memperoleh pertolongan atau peluang dari arah yang tidak pernah disangka sebelumnya.

Dalam tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, weton kelahiran kerap dikaitkan dengan karakter, perjalanan hidup, hingga keberuntungan seseorang. Primbon Jawa juga mengenal sejumlah weton yang dipercaya mempunyai jalan rezeki yang baik.

Rezeki yang dimaksud tidak selalu berbentuk uang. Menurut kepercayaan tersebut, keberuntungan dapat hadir melalui peluang pekerjaan, perkembangan usaha, bantuan orang lain, maupun pertemuan dengan orang yang membawa perubahan positif.

Dikutip dari akun YouTube SANIS ONE, terdapat tujuh weton yang dipercaya berpotensi memperoleh rezeki tak terduga. Berikut uraiannya.

1. Sabtu Wage Sabtu Wage dalam perhitungan primbon dikaitkan dengan sejumlah karakter positif, salah satunya kemampuan membangun hubungan baik dengan orang lain. Pemilik weton ini disebut memiliki karakter pekerja keras dan mampu bertahan ketika menghadapi berbagai tekanan kehidupan.

Mereka juga digambarkan cukup berhati-hati dalam mengelola keuangan. Kepedulian terhadap orang-orang terdekat menjadi salah satu sifat yang menonjol.

Dalam kepercayaan primbon, sikap tersebut dipercaya dapat membuka berbagai kesempatan baik. Rezeki bisa datang melalui pekerjaan, usaha, ataupun bantuan dari lingkungan yang selama ini memberikan dukungan.

2. Minggu Wage Pemilik Minggu Wage dikenal dalam primbon sebagai pribadi yang memiliki tutur kata baik dan menjunjung tinggi budi pekerti. Mereka juga disebut mempunyai semangat kuat ketika mengejar sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya.

Sifat dermawan menjadi salah satu karakter yang sering dilekatkan pada weton ini. Mereka tidak segan berbagi ketika memiliki kemampuan untuk membantu orang lain.