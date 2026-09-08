Sering Dilakukan Sehari-hari, 8 Kebiasaan Ini Ternyata Bisa Memancarkan Energi Negatif

Ilustrasi orang yang bermain ponsel. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Pernah merasa orang lain tiba-tiba menjaga jarak, padahal Anda merasa tidak melakukan sesuatu yang buruk?
Bisa jadi, penyebabnya bukan selalu berasal dari perkataan atau tindakan besar. Sejumlah kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali juga dapat memengaruhi bagaimana seseorang dipersepsikan oleh orang-orang di sekitarnya.
Dalam psikologi, perilaku, cara berkomunikasi, serta respons seseorang terhadap lingkungan dapat memengaruhi kesan yang muncul dalam sebuah interaksi.
Kebiasaan seperti terlalu sering mengeluh, mengabaikan lawan bicara, hingga tidak menghargai ruang pribadi dapat membuat orang lain merasa kurang nyaman.
Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan yang tanpa disadari dapat membuat seseorang memancarkan kesan atau “aura” negatif.
Berikut penjelasannya:
Sesekali mengeluarkan keluhan merupakan hal yang wajar. Namun, jika hampir setiap percakapan diisi dengan keluhan dan kemarahan, orang di sekitar bisa merasa lelah secara emosional.
Kebiasaan terus-menerus membicarakan hal buruk dapat membuat suasana interaksi menjadi berat. Orang lain pun berpotensi menangkap kesan bahwa Anda selalu melihat segala sesuatu dari sisi negatif.
Karena itu, penting memberikan ruang bagi percakapan yang lebih seimbang. Tidak harus selalu positif, tetapi usahakan agar keluhan tidak menjadi satu-satunya cara berkomunikasi.
Setiap orang memiliki batas kenyamanan yang berbeda ketika berinteraksi. Ada yang merasa nyaman berbicara dari jarak dekat, sementara lainnya membutuhkan ruang lebih luas.
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Jawa Pos
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