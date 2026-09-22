8 Kebiasaan Buruk yang Harus Dihentikan untuk Hidup Lebih Bahagia di Atas 40 Tahun Menurut Psikologi

JawaPos.com - Hidup lebih bahagia di atas 40 tahun dimulai dari kesadaran untuk melepaskan kebiasaan buruk yang sudah lama menguras energi.

Memasuki usia 40-an, banyak orang menyadari bahwa cara hidup lebih tenang bukan tentang menambah sesuatu melainkan tentang berhenti melakukan hal-hal yang tidak lagi berguna.

Psikologi mengungkap bahwa melepaskan kebiasaan buruk yang harus dihentikan adalah keputusan paling membebaskan yang bisa diambil seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (22/9), berikut deretan kebiasaan buruk yang harus dihentikan agar bisa menikmati cara hidup lebih tenang sebagai bagian dari psikologi orang bahagia di atas 40 tahun.

1. Berhenti mencari persetujuan dari orang lain

Menghabiskan energi untuk membuat semua orang senang adalah kebiasaan yang sangat menguras tanpa memberikan kepuasan yang nyata bagi diri sendiri.

Orang yang bahagia di atas 40 tahun memahami bahwa pendapat orang lain tentang pilihan hidup mereka bukan tanggung jawab yang harus dipikul.