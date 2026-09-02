9 Ucapan Ciri Khas Orang dengan Kemampuan Berpikir Kritis yang Kuat Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa kemampuan berpikir kritis sering terlupakan dalam pembahasan tentang kecerdasan seseorang.

Padahal kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi sangat penting dalam hampir setiap aspek kehidupan seseorang.

Orang dengan kemampuan berpikir kritis yang kuat ternyata cukup mudah dikenali lewat kebiasaan bicaranya.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (2/9), berikut sembilan ucapan ciri khas yang biasa diucapkan orang dengan kemampuan berpikir kritis yang kuat dalam percakapan sehari-hari.

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1. "Aku tidak ingin membuat asumsi"

Hampir semua orang sering membuat asumsi tanpa disadari dalam berbagai situasi sehari-hari.

Namun bagi pemikir kritis, asumsi tanpa bukti dianggap tidak cukup untuk mendukung kesimpulan mereka.

Mereka memahami pentingnya mendukung setiap pendapat dengan bukti nyata sebelum mengambil kesimpulan tertentu.

Mereka lebih memilih mendasarkan keputusan pada fakta meski prosesnya terasa lebih merepotkan.